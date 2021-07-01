Избегать прямых солнечных лучей: как поддерживать красоту и здоровье комнатных растений летом

После прохладных дождливых дней в начале лета солнце наконец стало пригревать. Но не всем нравится повышение температуры, особенно нашим комнатным растениям. Хотя для роста им нужны свет и тепло, сильная жара может навредить. Чтобы ваши зеленые друзья пережили лето, вам следует узнать о том, как поддержать их красоту и здоровье в это время года.

Не забывайте поливать свои растения

Чтобы избежать обезвоживания, человеку нужно много пить. Это также относится и к растениям. Летом им нужно больше воды, особенно во время сильной жары. Почва быстрее сохнет в летний период и требует больше влаги. Поэтому чаще проверяйте свои растения и регулярно поливайте их.

Держите листья влажными

Если у вас много тропических комнатных растений, таких как калатеи или монстеры, вам следует регулярно поддерживать их во влажном состоянии в течение лета. Это касается не только почвы, но особенно листьев. Вы должны регулярно опрыскивать их из пульверизатора, чтобы они не высыхали. В доме не помешает держать увлажнитель воздуха.

Избегайте прямых солнечных лучей

Хотя растениям для выживания нужен свет, прямые солнечные лучи чрезвычайно вредны для них. Вот почему летом следует убирать чувствительные растения подальше от окон. Им необходимо достаточно тенистое место, где прохладно и свежо.

Что делать, если растение теряет много листьев

Для наших комнатных цветов вполне нормально сбрасывать старые листья и время от времени заменять их свежими. Однако если вы обнаружите, что ваше растение одновременно сбрасывает их в слишком большом количестве, это может быть связано с переувлажнением, недостатком света или пересыханием.

Вашему растению поможет следующее: сначала проверьте, не слишком ли влажная или сухая у него почва. Если оба варианта можно исключить, скорее всего, ваш цветок не получает достаточно света, и его следует переместить на более яркое место.

Как быть, если листья становятся пятнистыми, увядшими или желтеют

Правильно ли вы удобряете растение, даете ли ему достаточно воды? А его расположение идеально? Если с этим все в порядке, тогда причиной этого может быть заражение вредителями. На листьях или под ними можно найти таких паразитов, как тля или грибковые комары.

Чтобы быстро избавиться от вредителей, часто бывает достаточно хорошенько промыть комнатное растение водой. Если это не помогает, вы также можете попробовать другие варианты, например желтые наклейки. Они привлекают паразитов своим цветом, и те к ним прилипают.

Что делать, если листья увядают

Благодаря своей пышной зелени комнатные цветы служат украшением нашего жилища. Однако всегда есть любимые растения, которые внезапно теряют окраску и стоят выцветшими. Вам это знакомо? Все дело в слишком большом количестве солнечного света.

Вашему растению поможет следующее: если вы обнаружите, что оно теряет цвет, а листья бледнеют, лучше сразу переместить его в более тенистое место. Там комнатный цветок может восстановиться. Со временем он сформирует новую листву.

Теперь вы знаете, как поддерживать красоту и здоровье ваших любимых растений.