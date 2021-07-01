 

В NASA обнаружили признаки жизни на крупнейшем спутнике Сатурна

01.07.2021, 9:16, Разное
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Ученые NASA сообщают о косвенных доказательствах наличия жизни на Титане, являющемся крупнейшим из спутников Сатурна.

В NASA сообщили об обнаружении в атмосфере Титана винилацианида. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.

Винилацианид является своеобразным аналогом фосфолипидов на Земле, которые играют ключевую роль при формировании частично проницаемых клеточных мембран у земных форм жизни.

Отсутствие фосфолипидов на Земле не позволило было развиться на планете живым организмам.

По словам ученых-химиков из NASA, в озерах и реках из метана, которые протекают на поверхности Титана, проживает большое количество одноклеточных организмов.

Ученые полагают, что там могут существовать и более сложные формы жизни.



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