В NASA обнаружили признаки жизни на крупнейшем спутнике Сатурна
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Ученые NASA сообщают о косвенных доказательствах наличия жизни на Титане, являющемся крупнейшим из спутников Сатурна.
В NASA сообщили об обнаружении в атмосфере Титана винилацианида. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.
Винилацианид является своеобразным аналогом фосфолипидов на Земле, которые играют ключевую роль при формировании частично проницаемых клеточных мембран у земных форм жизни.
Отсутствие фосфолипидов на Земле не позволило было развиться на планете живым организмам.
По словам ученых-химиков из NASA, в озерах и реках из метана, которые протекают на поверхности Титана, проживает большое количество одноклеточных организмов.
Ученые полагают, что там могут существовать и более сложные формы жизни.
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