Серый не такой уж и скучный: как носить этот цвет женщинам за 40 и выглядеть при этом стильно и модно

Серый – один из самых распространенных нейтральных цветов и никогда не выходит из моды. Многие считают его скучным, но это не так. Он очень универсален, подходит для любого времени года, отлично сочетается со многими оттенками. Можно создать множество стильных и модных образов в серых тонах. Женщинам за 40 он может заменить черный, который в этом возрасте носить гораздо сложнее.

Преимущества серого

Серый цвет относится к изысканным и утонченным несмотря на то, что ассоциируется с мужскими костюмами или рабочей одеждой. Он может стать основой любого гардероба в качестве идеального нейтрального цвета.

Серый сочетается практически со всеми вещами, которые уже есть в шкафу. Он не такой кардинальный, как черный, а более мягкий, лучше подходит к тону кожи.

С какими цветами сочетается

Он отлично комбинируется с мягкими пастельными тонами, такими как голубой и розовый. Серый великолепно сочетается с белым и яркими цветами.

Идеальная основа в серых тонах

Прежде чем создать стильные наряды, сначала нужно подобрать серые базовые вещи, к которым затем и добавлять другие оттенки.

Создать множество нарядов поможет асимметричный топ средней длины. Его можно легко скомбинировать с рубашкой, мотоциклетной курткой сверху или носить отдельно.

Для основы гардероба необходимо выбрать серый пиджак или куртку, которые сделают повседневные образы шикарнее. Например, можно отдать предпочтение бомберу из замши.

Необходимый предмет в основном гардеробе – стильное серое пальто, с помощью которого можно создать безупречный образ с серой юбкой, синим свитером, синим длинным шарфом, ботильонами на каблуках, круглыми очки и сумкой.

Еще один важный предмет – длинный открытый кардиган, который подойдет практически всем. Он поможет удлинить силуэт и сделает стройнее.

Серое платье может быть любого оттенка, которых у этого цвета очень много. Выбирать нужно по своему вкусу. Эффектно будет выглядеть темно-серое платье или умеренно серое со спущенными рукавами (на главном фото), к которому идеально подходят белые кроссовки.

Также в базовом гардеробе должны быть такие предметы серого цвета, как юбка, брюки, джинсы, сандалии, кеды или кроссовки, ботильоны. Обязательно нужна и серая сумка.

Как создавать комплекты

Идеальное решение для лета – сочетать серый с белым. Отличный ансамбль получается из белых джинсов, серого свитера, серого пиджака, слипонов и сумки через плечо.

Очень мягкая комбинация получается из серого и розового. Для романтического образа можно выбрать серую юбку, нежно-розовый топ и босоножки на каблуках. Акцентные элементы – яркая сумка и украшения.

Гармоничное сочетание серого и ярко-розового прослеживается и в следующем комплекте, состоящем из черных брюк, розового топа и серого жакета.

Отличная идея – надеть все вещи серого цвета: плащ, брюки, кроссовки. Завершить монохромный образ можно серой сумкой. Такой наряд всегда выглядит изысканно.

Если нужно создать предельно минималистичный наряд, лучшее решение – сочетать серое с черным. Модный образ состоит из черных брюк и безрукавного топа с принтом тай-дай.

Идеальным считается сочетание серого и красного – серые брюки, красный верх и обувь в тон ему.