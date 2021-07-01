 

«Папины» сандалии в тренде: удивительно, но их можно сочетать со многими вещами (10 примеров)

01.07.2021, 6:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Этим летом в тренде так называемые папины сандалии. Некоторые считают их некрасивыми, но они невероятно удобные и отлично подходят для работы. В них можно чувствовать себя расслабленно, при этом есть немало способов создать с ними стильный офисный образ.

Основные принципы создания образа

Прежде всего следует помнить, что с “папиными” сандалиями нужно надевать достаточно минималистичные вещи, чтобы сбалансировать такую обувь. Кроме этого следует выбирать одежду, которая подходит для офиса, чего нельзя сказать о сандалиях, и будет их уравновешивать.

Не менее важен цвет обуви. Лучше всего отдать предпочтение базовым, поскольку сандалии не должны выделяться

Примеры образов для работы

Очень элегантное сочетание черного топа с длинным рукавом, черных брюк, черных “папиных” сандалий и соломенной сумки. В таком наряде будет очень комфортно (на главном фото).

Органично смотрится с такими сандалиями черное льняное платье-рубашка длины мини и черная сумка. Хорошая идея для создания летнего образа для работы.

Образ получается просто шикарным, если скомбинировать черный топ без рукавов с акцентированными плечами, кремовые брюки, черные сандалии и нейтральную сумку.

Смелый и очень модный образ получается, если соединить вместе черные джинсы, черный топ, свободный серый пиджак и черные сандалии.

Просто роскошный лук получается из белых бермудов, серой футболки, черного пиджака оверсайз, черного пояса и черных “папиных” сандалий.

Потрясающе выглядит простой повседневный наряд из белой рубашки, синих джинсов, черных сандалий, черной сумки и ожерелья.

Настоящий летний шик – нейтральное платье-рубашка длины макси с длинными рукавами, черная сумка и черные сандалии.

Элегантный лук можно создать, если скомбинировать нейтральное платье-миди с асимметричной юбкой, черные сандалии, темно-синий пиджак и черную сумку на поясе.

Еще одно удачное решение для работы со светло-коричневым свободным пиджаком, полосатым топом, синими джинсами, черными сандалиями и белой сумкой.

Очень стильный комплект, состоящий из светло-коричневой рубашки, светло-коричневых брюк, черных сандалий и соломенной сумки, – отличный выбор для рабочего дня в теплое время года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.06 / В России могут ввести запрет на одноразовую посуду и ватные палочки в ближайшие несколько лет

27.03 / Российские корабли получили усовершенствованную артиллерийскую установку А-192М

22.04 / Apple все же выпустит iPhone 13 mini: В Сети показали живые рендеры компакт-версии

10.08 / Лукашенко сравнил протестующих белорусов с овцами

19.05 / Мнение: Вандомская колонна, запрет на въезд в центр и защита языка от безродности

24.10 / В Samsung придумали принципиально новый дисплей OLED разрешением до 10 000 пикселей на дюйм

26.07 / Ани Лорак посетовала на дискомфорт без гастролей и концертов в период карантина

22.03 / Мнение: Американские силы спецопераций действуют повсюду

08.06 / Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ дать оценку происходящему на Украине

05.08 / «Это похоже на лесной пожар»: ученые отказываются от прогнозов «второй волны» COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика