«Папины» сандалии в тренде: удивительно, но их можно сочетать со многими вещами (10 примеров)

Этим летом в тренде так называемые папины сандалии. Некоторые считают их некрасивыми, но они невероятно удобные и отлично подходят для работы. В них можно чувствовать себя расслабленно, при этом есть немало способов создать с ними стильный офисный образ.

Основные принципы создания образа

Прежде всего следует помнить, что с “папиными” сандалиями нужно надевать достаточно минималистичные вещи, чтобы сбалансировать такую обувь. Кроме этого следует выбирать одежду, которая подходит для офиса, чего нельзя сказать о сандалиях, и будет их уравновешивать.

Не менее важен цвет обуви. Лучше всего отдать предпочтение базовым, поскольку сандалии не должны выделяться

Примеры образов для работы

Очень элегантное сочетание черного топа с длинным рукавом, черных брюк, черных “папиных” сандалий и соломенной сумки. В таком наряде будет очень комфортно (на главном фото).

Органично смотрится с такими сандалиями черное льняное платье-рубашка длины мини и черная сумка. Хорошая идея для создания летнего образа для работы.

Образ получается просто шикарным, если скомбинировать черный топ без рукавов с акцентированными плечами, кремовые брюки, черные сандалии и нейтральную сумку.

Смелый и очень модный образ получается, если соединить вместе черные джинсы, черный топ, свободный серый пиджак и черные сандалии.

Просто роскошный лук получается из белых бермудов, серой футболки, черного пиджака оверсайз, черного пояса и черных “папиных” сандалий.

Потрясающе выглядит простой повседневный наряд из белой рубашки, синих джинсов, черных сандалий, черной сумки и ожерелья.

Настоящий летний шик – нейтральное платье-рубашка длины макси с длинными рукавами, черная сумка и черные сандалии.

Элегантный лук можно создать, если скомбинировать нейтральное платье-миди с асимметричной юбкой, черные сандалии, темно-синий пиджак и черную сумку на поясе.

Еще одно удачное решение для работы со светло-коричневым свободным пиджаком, полосатым топом, синими джинсами, черными сандалиями и белой сумкой.

Очень стильный комплект, состоящий из светло-коричневой рубашки, светло-коричневых брюк, черных сандалий и соломенной сумки, – отличный выбор для рабочего дня в теплое время года.