 

Мини и средней длины: с чем носить юбки плиссе, которые опять на пике популярности

01.07.2021, 6:07, Разное
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Летняя мода изобилует разнообразием возможностей, и один из трендов нынешнего сезона – плиссированная юбка. С ней можно создать множество стильных образов для теплого времени года. Плиссированные юбки хорошо сочетаются со многими предметами гардероба – рубашками на пуговицах, блузками, футболками, куртками, элегантными лодочками, сандалияи на платформе. Длина такой юбки может быть до колен, мини миди или макси, цвет – однотонным или с принтом.

Длины мини и до колен

Для создания очень эффектного образа можно выбрать желтую мини-юбку плиссе с поясом и высокой талией и сочетать ее с белой рубашкой на пуговицах с рукавами три четверти, желтой кожаной большой сумкой, круглыми солнцезащитными очками и белыми сандалиями на платформе.

Беспроигрышный вариант – комбинация желтой плиссированной юбки с принтом с джинсовой рубашкой на пуговицах, коричневым поясом и коричневыми кожаными мюлями.

Оригинальная черная кожаная плиссированная юбка безупречно сочетается с серым свободным свитером, черной сумкой и черными сапогами с вырезами на носах.

Еще один очаровательный образ – светло-серая юбка-мини, такого же цвета облегающая футболка и черные туфли на высоких каблуках.

Для создания простого, но элегантного образа можно надеть темно-синюю юбку до колена и полосатую рубашку на пуговицах. Отлично подойдут коричневые туфли на высоком каблуке и коричневый пояс из кожи.

Очень милый лук можно создать из розовой юбки до колена с фигурным нижним краем, белой свободной рубашкой и серыми ботильонами (на главном фото).

Длины миди и макси

Для вечеринки или коктейля идеальным будет наряд из изумрудно-зеленой юбки миди, голубой блузки с рюшами, коричневого ремня из кожи, бежевой сумки на цепочке, двухцветных туфель на низком каблуке и солнцезащитных очков.

Можно выбрать красную футболку и надеть ее с красно-белой полосатой плиссированной юбкой миди. К такой комбинации подойдет красная сумка, солнцезащитные очки в красной оправе и красные босоножки на шнуровке.

Очень эффектным получается сочетание бежевой юбки миди с поясом с черной блузкой с квадратным вырезом, черной сумкой и белыми сапогами.

Чтобы образ получился женственным, с бежевой юбкой можно надеть белую кружевную блузку и черно-бежевые туфли на высоких каблуках.



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