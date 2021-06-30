Беременная принцесса Беатрис сделала заявление по важному для нее поводу

С момента как принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, объявила о своей беременности, она почти не появлялась на публике. Лишь на редких кадрах папарацци, опубликованных в британских таблоидах, можно было рассмотреть фигуру королевской особы. Сегодня же в сети появилось редкое видеообращение 32-летней Беатрис – она записала короткое послание в поддержку инклюзивного забега Parallel Windsor. Помимо забега принцесса поделилась личными воспоминаниями, связанными с Виндзором, где традиционно проходит гонка.

Я так рада приветствовать всех на Parallel Windsor 2021. Это невероятное историческое место для такого события. Помню, как провоила много времени в детстве, гуляя и бегая по этим невероятным местам. Так что я надеюсь, что вы хорошо проведете время. Независимо от того, выбрали ли вы дистанцию на 10, 5 километров, 1 километр или даже на 100 метров, это мероприятие станет удивительным праздником для всех людей, в том числе с ограниченными возможностями.

Также Беатрис добавила, что это мероприятие станет одним из первых массовых с начала пандемии, и выразила надежду, что все хорошо проведут время, так как соскучились друг по другу:

Этот год был невероятно сложным, а люди с ограниченными возможностями почувствовали себя еще более изолированными и одинокими. Так что я очень рада, что подобные мероприятие объединяют людей. И я просто хотела бы поблагодарить каждого из вас за участие, поблагодарить организаторов и команду за то, что сделали это возможным, особенно в эти непростые для всех времена. Так что веселитесь, хорошо проводите время и помните – начинайте бежать вместе и заканчивайте как и когда угодно.

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Публикация от Beatrice and Eugenie (@beatriceandeugenie.ofyork)

Принцесса Беатрис

Напомним, 32-летняя Беатрис сейчас в положении. О том, что принцесса и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци скоро станут родителями, сообщила пресс-служба Букингемского дворца 19 мая. Для ее супруга будущий ребенок станет вторым – у него уже подрастает сын Кристофер от первого брака.

Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци рады сообщить, что они ждут появления на свет ребенка осенью этого года. Королеву уже оповестили, и обе семьи невероятно рады такой новости, – гласило сообщение.Будущий малыш станет 12-м правнуком королевы Елизаветы II и будет лишь на полгода старше первенца ее младшей сестры, 31-летней принцессы Евгении – та родила мальчика от своего супруга Джэка Бруксбэнка 9 февраля этого года.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци