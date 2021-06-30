Как сейчас выглядят и чем занимаются звезды сериала “Секс в большом городе”

Сара Джессика Паркер, 56 лет (Кэрри)

Жизнь актрисы перекликается с судьбой ее героини. Как и Кэрри, Сара Джессика Паркер живет в Нью-Йорке, обожает моду, а туфли – ее тайная страсть. Сара Джессика было успешной актрисой и до выхода сериала. В ее фильмографии – “Клуб первых жен”, “Фокус-Покус”, “Крайние меры” и другие известные картины. Но успех “Секса в большом городе” сделал ее одной из самых узнаваемых и любимых актрис поколения. Она стабильно продолжала сниматься и после “Секса”, а с 2016 года, например, HBO выпускает сериал “Развод” с ней в главной роли, но образ Кэрри преследует ее все эти годы.

Сама Сара, впрочем, успешно его монетизирует – она спродюсировала два полнометражных и финансово успешных продолжения сериала, они вышли в 2008 и 2010 годах. Она выпускает парфюм, а несколько лет назад воплотила в жизнь давнюю мечту и создала собственный обувной бренд SJP. Теперь у нее два магазина на Манхэттене, бутик в Вегасе, Дубае, Абу-Даби. Вся обувь делается вручную в Италии, большая часть коллекции, конечно же, туфли. Кстати, актриса часто заходит в свой бутик и с удовольствием консультирует клиенток лично.

Ким Кэтролл, 64 года (Саманта)

Сексуальная и раскрепощенная Саманта – одна из любимых героинь телезрительниц. Увы, в продолжении сериала мы ее не увидим – актриса Ким Кэтролл наотрез отказалась участвовать в съемках. Может себе позволить: Ким была популярна и до “Секса”, осталась востребованной и после него. Еще до сериала, в 1980 году Кэтролл снялась в фильме “Награда”, который был номинирован на “Оскар”, а год спустя – в ленте “Билет на небеса”, которая была отлично принята критиками. Она играла в театре, снималась в кино, а в 1997-м ее слава стала общемировой. Образ Саманты Ким удачно использовала и после съемок, снималась в рекламе и даже написала книги “Досье на сексуальность” и “Найти себя”. Личная жизнь Ким также похожа на жизнь Саманты – она трижды была замужем, в нулевые встречалась с шеф-поваром на 20 лет младше нее. В 2018 году вышел сериал “Расскажи мне сказку”, где Ким сыграла одну из ролей – он довольно популярен в России и сейчас.

Кристин Дэвис, 56 лет (Шарлотта)

До “Секса в большом городе” в жизни актрисы были и другие популярные сериалы – например, она недолго снималась в “Мелроус Плейс”, а также в сериале “Друзья” (там она играла девушку Джоуи, с которой Рэйчел сталкивается в душе). Но именно “Секс” стал ее звездным часом. У Кристин двое родных детей, а также двое приемных – совсем как у ее героини Шарлотты. Известно, что актриса имела ряд проблем с алкоголем, но преодолела их. Последний раз она появлялась на экране в 2012 году.

Синтия Никсон, 55 лет (Миранда)

Она начинала карьеру на Бродвее, снималась в кино, и после успеха сериала ее карьера также была удачной. В 2008 году за роль в сериале “Закон и порядок” Синтия Никсон получила Emmy, снималась в эпизодах “Скорой помощи” и “Доктора Хауса”. Среди её крупных работ следует выделить роль Элеоноры Рузвель в фильме HBO “Теплые источники” (2005), которая также принесла ей номинации на “Эмми” и “Золотой глобус”. Синтия, как и Миранда, феминистка и общественный деятель. В 2018 году она выдвигалась на пост губернатора от штата Нью-Йорк. Выборы проиграла, но набрала внушительное количество голосов – более 30%.

Синтия Никсон была замужем, у нее двое детей. Известно, что в 2000-х она боролась с онкологией, и с тех пор стала активно поддерживать женщин, которые столкнулись с раком молочной железы. В 2012 году Синтия сыграла свадьбу с активисткой образовательного движения Кристин Маринони, сейчас они воспитывают еще одного ребенка, рожденного Кристин.

Последние годы Синтия мало снимается, но прямо сейчас ее можно увидеть среди актеров телехита “Сестра Рэтчед” с Сарой Полсон в главной роли.

Крис Нот, 66 лет (Мистер Биг, мужчина мечты)

У Криса Нота сразу три заметные, очень известные роли: помимо “Секса в большом городе”, он снимался в сериалах “Закон и порядок” и “Хорошая жена” (главная роль, Питер Флоррик). Крис счастливо женат на актрисе Таре Уилсон, у них двое сыновей – Орион и Китс. Он востребованный актер и не прекращал сниматься все эти годы.

Дэвид Эйгенберг, 57 лет (Стив)

Исполнителя роли Стива Брэди можно увидеть в сериале “Чикаго в огне” – там на протяжении вот уже нескольких сезонов он играет лейтенанта Кристофера Херрманна. Кстати, в продолжении “Секса в большом городе” он тоже появится. Дэвид счастливо женат, воспитывает двоих детей.

Льюис Джейсон, 50 лет (Джерри, молодой бойфренд Саманты)

До появления в сериале он работал моделью – как и его герой. И был успешен, работал с крупными мировыми брендами. Снимался в “Беверли Хиллс 90210”, в психологическом триллере “Кто вы, мистер Брукс” с Деми Мур и Кевином Костнером, в эпизодической роли в сериалах “Зачарованные” и “Как я встретил вашу маму”.

Эван Хэндлер, 60 лет (Гарри)

С Эваном мы как будто и не расставались все эти годы. У него были заметные роли в “Блудливой Калифорнии”, “Американской истории преступлений”, а прямо сейчас он снимается в сериале “Хорошая борьба”. Он входил в каст таких сериалов как “Остаться в живых”, “Друзья”, “Полиция Майами”, “C.S.I. Место преступления”, “Закон и порядок” и “Клиент всегда мертв”.

Кстати, в “Блудливой Калифорнии” он играет роль литературного агента главного героя, а в жизни Эван является колумнистом The New Yorker и пишет еще для ряда изданий.

Джон Корбетт, 60 лет (Эйдан)

Через год после начала съемок в сериале Джон получил главную роль в фильме “Моя большая греческая свадьба”, который стал одним из самых коммерчески успешных фильмов года в США. Увы, это стало пиком его карьеры – более заметных ролей в карьере Корбетта нет. С 2002 года живет в Санта-Барбаре с актрисой и моделью Бо Дерек.

Кайл Маклахлен, 62 года (Трей)

Кайл Маклахлен получил международное признание задолго до “Секса в большом городе”, прежде всего, благодаря роли агента Купера в сериале “Твин Пиксе” и фильму “Синий бархат”. Кайл – один из любимых актеров Дэвида Линча и еще до “Твин Пикса” не раз сотрудничал с легендарным режиссером. Он долго играл странных парней и роль Трея – идеального мужчины идеальной Шарлотты – стала для него нетипичным выбором. С 2006 по 2012 год Маклахлен снимался в сериале “Отчаянные домохозяйки”, а в 2014 – в сериале “Агенты “Щ.И.Т.”. В мае 2017 года на экраны вышел третий сезон сериала “Твин Пикс”, в котором Маклахлен вернулся к роли агента Купера. И, кстати его также можно увидеть в “Хорошей жене”.

Среди возлюбленных Кайла были актрисы Лора Дерн, Лара Флинн-Бойл и модель Линда Евангелиста, но женился он в итоге на публицисте Дезри Грубер в 2002 году, с которой счастлив до сих пор.

Уилли Гарсон, 57 лет (Стэнфорд)

Всю жизнь играл в эпизодах сериалов, но каких! В его послужном списке помимо “Секса в большом городе” – “Белый воротничок”, “Секретные материалы”, “Квантовый скачок”, ну и, как ни удивительно, “Друзья” и “Твин Пикс”. Интересный факт – полное имя актера звучит как Уилли Гарсон Пасзамант, но в работе он предпочитает использовать укороченную версию.