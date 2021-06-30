Скандалы: В деле олигарха Бурлакова требуется Агата Кристи

Семья предпринимателя из списка «Форбс» заявила о невозможности получить доступ к его телу

Жена и дети умершего бизнесмена убеждены, что сестра бизнесмена мешает им захоронить его. По словам представителя сестры, она до сих пор не знает, где тело находится. Семья миллионера Олега Бурлакова F 177, умершего от коронавируса, не может получить доступ к телу бизнесмена из-за действий его сестры Веры Казаковой. Об этом говорится в заявлении семьи, предоставленном Forbes.

«Вдова скончавшегося Олега Бурлакова Людмила, их дочери Елена и Вероника столкнулись с вопиющей ситуацией: им не дают доступ к телу покойного. В первую очередь из-за неправовых и циничных действий со стороны сестры Олега Веры Казаковой, ее дочери Светланы и неких третьих лиц, которые, по всей видимости, корыстно желают воспользоваться этой ситуации против интересов семьи», — сообщил представитель семьи.

В заявлении говорится, что члены семьи бизнесмена были умышленно лишены информации о состоянии его здоровья до самого момента его смерти, несмотря на многочисленные запросы с их стороны и стороны их адвокатов.

В заявлении также говорится, что супруга и дети бизнесмена призывают «Веру и ее неизвестных возможных сообщников, всех, кто ей помогает действовать против интересов семьи», немедленно остановиться, прекратить любые «незаконные и постыдные действия и попытки ограничить доступ дочерей и жены к телу покойного и проявить, наконец, уважение к памяти усопшего». Данные действия третьих лиц семья расценивает не иначе как попытки остановить необходимые проверки и экспертизы, чтобы, возможно, помешать расследованию подлинных причин и обстоятельств безвременной кончины, подчеркивают представители семьи Бурлакова.

Источник, знакомый с сутью претензий семьи Бурлакова, пояснил Forbes, что, по информации семьи Бурлаковых, дочь Веры Светлана Казакова вместе с неустановленными лицами забрала паспорт Бурлакова из Лапино для того, чтобы получить документы, необходимые для погребения, а также само тело Бурлакова. По его словам, 22 и 23 июня Светлана Бурлакова якобы пыталась получить тело и документы, используя ксерокопию этого паспорта.

Источник также пояснил, что, по мнению семьи Бурлакова, проверка Следственного комитета, начавшаяся после заявления Казаковой, была проведена с грубым нарушением требований уголовно-процессуального закона о территориальной подследственности. В результате, утверждает источник, тело было незаконно перемещено в другой морг.

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы жены и дочерей Бурлаковых, в беседе с Forbes пояснил, что по закону тело Бурлакова должно было быть выдано его семье не позднее двух суток с момента установления причины смерти. «Тем не менее из-за действий самоназванных родственников выдача тела затянулась уже чрезмерно», — заявил он.

Адвокат добавил, что заявления иных лиц, кроме супруги умершего и их общих родных дочерей, о выдаче им тела умершего и документов, необходимых для погребения умершего, не имеют юридической силы, поскольку именно супруга и дети умершего, взявшие на себя обязанность по погребению тела, являются наиболее близкими для умершего людьми как фактически, так и юридически.

Представитель Веры Казаковой утверждает, что тело представители супруги Бурлакова забрали сами и с этого момента ни сестра, ни ее дочь не знают о его местоположении. О перемещении тела в другой морг Вере Казаковой и ее представителю ничего не известно.

По ее словам, никто из представителей семьи Бурлакова не обращался к ним за информацией о состоянии его здоровья во время его болезни. Представитель Веры Казаковой подчеркивает, ни Вера, ни ее дочь не препятствуют проведению экспертиз и проверок обстоятельств кончины Бурлакова и также намерены добиваться справедливого расследования.

Участник списка Forbes Олег Бурлаков скончался на 72-м году жизни в подмосковном центре «Лапино» от коронавируса. Тело бизнесмена было передано супруге, сестра же бизнесмена посчитала это незаконным. Казакова заявляла, что Бурлакова собирается вывезти тело в Канаду или кремировать его, что якобы может нарушить его последнюю волю.

Представители семьи заявляли, что намерены провести независимую международную экспертизу обстоятельств его гибели. Казакова, в свою очередь, обратилась в Следственный комитет с требованием проверить действия врачей и сотрудников морга в «Лапино».

Бурлаков был совладельцем Стройлесбанка, лакокрасочной фабрики Terpentin и инвестиционно-строительной компании «Импульс». В рейтинг «200 богатейших бизнесменов России — 2021» вошел с оценкой состояния в $650 млн. Ему также принадлежала парусная яхта Black Pearl («Черная жемчужина») длиной 106,7 м.

Анастасия Ляликова

Оригинал материала: «Форбс»

«Лайф», 28.06.21, «Чёрная жемчужина» за $250 млн: что будут делить наследники мультимиллионера Бурлакова»

Смерть олигарха Олега Бурлакова, скончавшегося, предположительно, от коронавируса, напоминает детектив. Родственники разделились на два лагеря и теперь спорят, где его хоронить: одни хотят в Москве, другие — в Монако. Каждая сторона сомневается в причинах смерти и просит независимую экспертизу. Лайф разбирался, кто такой Бурлаков и за какие активы бьются родственники.

В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021» Бурлаков занимал 177-е место с состоянием $650 млн. Широкой публике он был известен как владелец роскошной 107-метровой яхты Black Pearl («Чёрная жемчужина»).

Ещё с нулевых 71-летний бизнесмен постоянно проживал за границей — в Княжестве Монако на живописном Лазурном Берегу Франции. Однако дела вёл в России и часто сюда приезжал.

Сейчас на его наследство претендуют родной брат, две дочери и супруга Людмила, с которой Бурлаков несколько лет находился в бракоразводном процессе, а также судился в Лондоне.

Жена не спит

В 2019 году по Москве поползли слухи, что у Олега Бурлакова, на тот момент более 40 лет состоявшего в браке, кроме жены есть и молодая пассия — София Шевцова. Пару регулярно видели в столичных фешенебельных ресторанах и дорогих бутиках.

Возможно, именно с этим оказался связан начавшийся в том же году в Монако его бракоразводный процесс с супругой Людмилой.

На тот момент совместными деньгами Бурлаковых управляла семейная управляющая компания из Цюриха Leo Trust.

Год назад в Лондоне Людмила неожиданно подала против супруга иск, который рассматривался в Высоком суде Англии и Уэльса. Кроме супруга ответчиками выступили 12 физических и юридических лиц в Швейцарии, в том числе и Leo Trust.

Представитель Людмилы Бурлаковой тогда отказался раскрыть суть иска, заявив, что в отношении женщины были совершены многочисленные противоправные действия. Но дело могло быть связано с попытками Олега Бурлакова в ходе бракоразводного процесса создать впечатление, что его состояние меньше, чем думала его супруга.

Подтверждением этому может быть уголовное разбирательство, начавшееся в Leo Trust несколькими месяцами ранее. Директора компании обвинили в том, что он якобы подделал и оформил задним числом договор займа в $1,35 млрд в пользу Олега Бурлакова. Возможно, таким образом женщина решила проучить своего мужа.

Следует отметить, что в ноябре 2018 года бизнесмен пережил покушение в Москве. Неизвестный якобы подбежал к внедорожнику Cadillac Escalade бизнесмена, окликнул его, а затем открыл огонь. Нападение произошло на оживлённом участке дороги на юго-западе столицы, рядом с Городской клинической больницей № 31. Бурлаков не пострадал, поскольку автомобиль был бронированным.

Пути отхода

В последние годы в России Олег Бурлаков официально владел транспортной компанией «Краснодарпромжелдортранс», бизнес-центром «Калинка», что в самом центре Тюмени, гостиницей «Тюмень-Хилтон» в том же БЦ и банком «Стройлесбанк».

Известно, что ещё до начала активной фазы бракоразводного процесса Олег Бурлаков последовательно избавлялся от своих оставшихся в России активов. Например, яхта Black Pearl неожиданно оказалась в залоге у якобы дальнего родственника и делового партнёра бизнесмена Николая Казакова, совладельца ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

В июле 2019 года на него же Бурлаков переоформил свои 40 гектаров земли в Тюмени. Казаков после этого почти сразу продал их за миллиард рублей местному застройщику жилья — компании ТИС.

В 2020 году стало известно, что по аналогичной схеме на продажу выставлялся один из последних крупных тюменских активов бизнесмена — «Стройлесбанк». Якобы за него Бурлаков планировал выручить 1,5 млрд рублей.

Газ и нефть

Ранее Бурлаков был известен как крупный бизнесмен из нефтегазовой и цементной сфер бизнеса.

Первые большие деньги он заработал ещё в конце 80-х – начале 90-х. Выходец из семьи инженера-испытателя ядерных боеприпасов многие годы служил кадровым офицером ВВС СССР, а после увольнения со своими сослуживцами основал компанию «Интеграл».

Она занималась научно-исследовательскими работами, а также разработкой топливных систем для военной промышленности и деталей для космических аппаратов. К началу 90-х эта деятельность приносила до 15 млн долларов в год.

На эти деньги в 1991 году компаньоны получили контроль над заводом «Белгородцемент», а в ноябре 1993 года приобрели ещё и акции предприятия «Новоросцемент», к 2003 году став его полными собственниками.

В 2005 году на продаже своего пакета акций белгородского цементного завода бизнесмен заработал $300 млн и вместе с известным тюменским олигархом Павлом Митрофановым в том же году создал компанию «Бурнефтегаз».

У фирмы были большие планы — достичь ежегодной добычи нефти в объёме не менее 1 млн тонн, однако вскоре Митрофанов попался на взятке в пять миллионов рублей и бежал из России в Латвию. У «Бурнефтегаза» начались проблемы, и в марте 2014 года его купила «Башнефть» за $1 млрд. Из них 360 млн получил Бурлаков. По его же собственным словам, часть этих денег он потратил на строительство своей мечты — яхты.

«Чёрная жемчужина»

Олег Бурлаков является владельцем одной из самых больших яхт в мире. Длина Black Pearl составляет 106,7 метра. Судно проекта Solar голландской компании Oceanco, специализирующейся на создании суперяхт, построено на верфи компании в Роттердаме и спущено на воду в сентябре 2016 года, спустя шесть лет после начала строительства.

Уникальность лодки заключается в особой конструкции и расположении парусов, способных ловить ветер почти любого направления. Более того, они сами представляют собой специальные гибкие солнечные батареи, вращающие электродвигатель. Даже ночью в штиль судно не остановится и может идти на дополнительной дизельной тяге. Производитель хвастался, что инновационные технологии позволят судну развивать скорость до 56 км/час и пересечь Атлантический океан, потратив всего 20 литров солярки.

Об особенностях внутреннего убранства известно, что роскошные интерьеры корабля украшены фамильными гербами Бурлаковых и копируют помещения дома бизнесмена.

Ходил в море он на ней достаточно часто. Яхту видели у британского Портленда, польского Гданьска, у берегов Риги и Санкт-Петербурга. В 2020 году она долго стояла пришвартованной в черногорском порту Тивата, а потом находилась на Кипре.

Строительство «Чёрной жемчужины» обошлось бизнесмену в $250 млн. Вложенные средства могут свидетельствовать о том, что состояние Бурлакова может быть намного больше $650 млн, ведь стоимость дорогой игрушки и оценённая Forbes сумма его кошелька вполне сопоставимы.

Евгений Кузнецов