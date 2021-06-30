 

Мэр Краснотурьинска отдаст свою газифицированную дачу пенсионерке, которая дозвонилась на Прямую линию

30.06.2021, 14:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мэр города Краснотурьинска Свердловской области Дмитрий Устинов начал вывозить вещи со своей дачи.

Завтра в неё переедет Светлана Культыгина, пожаловавшаяся Президенту на проблемы с газификацией её дома.

Светлана Культыгина рассказала Путину, что они с мужем много лет ждут, когда им проведут газ, но мэрия игнорирует их запросы. Дрова дорогие, а использование газовых баллонов запретили. При этом находящаяся рядом дача мэра Устинова давно газифицирована. Президент немедленно пообещал, что газ в дом пенсионерки проведут бесплатно.

– Если на даче мэра есть газ, то значит и труба рядом есть. Правильно? В соответствии с принятым решением, и к вашему участку должна быть бесплатно проведена газовая труба. Давайте мы посмотрим потом повнимательнее. Мы сделаем таким образом, чтобы труба подошла к участку — бесплатно. Что касается внутри участка — посмотрим отдельно, — ответил Владимир Путин.

Губернатор Свердловской области потребовал от мэра решить вопрос незамедлительно. Поскольку в бюджете города денег на газификацию нет, единственный способ обеспечить газом супругов Культыгиных – переселить их в другой дом.

– С деньгами у нас плохо. Поступлений от Богословского алюминиевого завода больше нет, другие предприятия тоже закрываются. Область ничем не поможет, её средства идут на Универсиаду-2023. Мэр отдаёт Культыгиным свою дачу. Вот сейчас уехал вещи там собирать, – рассказала пресс-секретарь мэра Анна Загирова.

Светлана Культыгина намерена дозвониться на следующую Прямую линию, чтобы поблагодарить Президента за помощь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.04 / Ученые разработали новое лекарство от ожирения

07.06 / В Кремле высказались о санкционной политике США: Замкнутый круг

20.07 / Мнение: По сколько будем скидываться?

20.07 / Ани Лорак заинтриговала поклонников видеороликом, снятым у свадебного алтаря

10.11 / Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

03.02 / Xiaomi купила контрольный пакет акций крупнейшего разработчика ИИ CVITEK

20.05 / Залить водой траву и дождаться пены. Лучшее и бесплатное удобрение для клубники

16.12 / «Массандру» слили в «Озеро»

05.08 / В мечети Айя-София в Стамбуле умер муэдзин

05.05 / Западные соцсети могут оштрафовать за отказ удалять незаконную информацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика