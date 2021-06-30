Мэр Краснотурьинска отдаст свою газифицированную дачу пенсионерке, которая дозвонилась на Прямую линию

Мэр города Краснотурьинска Свердловской области Дмитрий Устинов начал вывозить вещи со своей дачи.

Завтра в неё переедет Светлана Культыгина, пожаловавшаяся Президенту на проблемы с газификацией её дома.

Светлана Культыгина рассказала Путину, что они с мужем много лет ждут, когда им проведут газ, но мэрия игнорирует их запросы. Дрова дорогие, а использование газовых баллонов запретили. При этом находящаяся рядом дача мэра Устинова давно газифицирована. Президент немедленно пообещал, что газ в дом пенсионерки проведут бесплатно.

– Если на даче мэра есть газ, то значит и труба рядом есть. Правильно? В соответствии с принятым решением, и к вашему участку должна быть бесплатно проведена газовая труба. Давайте мы посмотрим потом повнимательнее. Мы сделаем таким образом, чтобы труба подошла к участку — бесплатно. Что касается внутри участка — посмотрим отдельно, — ответил Владимир Путин.

Губернатор Свердловской области потребовал от мэра решить вопрос незамедлительно. Поскольку в бюджете города денег на газификацию нет, единственный способ обеспечить газом супругов Культыгиных – переселить их в другой дом.

– С деньгами у нас плохо. Поступлений от Богословского алюминиевого завода больше нет, другие предприятия тоже закрываются. Область ничем не поможет, её средства идут на Универсиаду-2023. Мэр отдаёт Культыгиным свою дачу. Вот сейчас уехал вещи там собирать, – рассказала пресс-секретарь мэра Анна Загирова.

Светлана Культыгина намерена дозвониться на следующую Прямую линию, чтобы поблагодарить Президента за помощь.

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