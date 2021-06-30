От “апельсиновой корки”, мешков под глазами и натоптышей: используем средства из аптечки во благо красоты

К помощи домашней аптечки сейчас прибегают не только в случае плохого самочувствия, но также и для решения различных косметических проблем. Аспирин можно использовать для устранения пятен пота, мазь от геморроя помогает устранить мешки под глазами, а йод укрепляет ногти. Вот несколько нетрадиционных способов использования лекарственных средств.

Перекись водорода

Перекись водорода представляет собой очень хорошее антисептическое средство, которое есть в аптечке практически у каждого человека. Однако только лишь дезинфекцией область его применения не ограничивается.

В косметологии перекись водорода может применяться для очищения и отбеливания кожи. Пилинг при помощи этого средства не менее результативен, чем проведение салонных процедур. Нужно просто протирать лицо при помощи ватного диска, смоченного в перекиси. Это средство поможет избавиться от прыщей и угрей.

Спиртовой раствор йода

Проблема ломкости ногтей заключается во внутренних нарушениях в организме. Однако можно также укреплять ногти снаружи. Предотвратить ломкость поможет спиртовой раствор йода.

Нужно просто смазывать ногти 2-3 раза в неделю и в скором времени маникюр будет выглядеть просто роскошно и ему можно будет позавидовать. Однако важно помнить об умеренности, так как готовое средство примерно на 95% состоит из спирта.

Салициловая кислота

С натоптышами и сухими мозолями поможет результативно справиться салициловая кислота. Нужно нанести это средство локально, только лишь на проблемную область, не затрагивая здоровую кожу. Салициловая кислота способствует отшелушиванию ороговевших клеток и помогает превратить твердую мозоль в гладкую и нежную кожу.

Касторовое масло

Касторка является самым лучшим средством для роста и укрепления ресниц. После нанесения масла на волоски они начинают намного быстрее расти и становятся достаточно крепкими.

Чтобы получить хороший результат, достаточно нанести это средство на 15-30 минут перед сном.

Никотиновая кислота

С проблемой выпадения волос и медленного их роста можно справиться при помощи никотиновой кислоты. Это средство помогает усилить микроциркуляцию крови в коже головы, что способствует более активному питанию волосяных луковиц. Благодаря никотиновой кислоте волосы становятся просто роскошными и совершенно не нужно использовать дорогостоящие сыворотки.

Аевит

Масляный раствор витаминов А и Е является самым настоящим эликсиром молодости и красоты для кожи лица.

Нужно проколоть 1-2 капсулы иглой, выдавить содержимое и нанести маслянистое средство на лицо похлопывающими движениями. Курс применения составляет 2 недели, после чего стоит сделать перерыв.

Кальция хлорид

Маска, приготовленная на основе кальция хлорида, помогает сделать кожу просто безупречной.

Нужно нанести один слой этого средства, затем второй. После подсыхания намылить руки детским мылом и слегка помассировать кожные покровы, убирая ороговевший слой. Перед применением этого средства нужно провести тест на аллергию.

Мазь против геморроя

Убрать темные круги под глазами можно при помощи корейских патчей с коллоидным золотом, однако они достаточно дорогостоящие.

Альтернативой может стать мазь против геморроя. Это средство поможет получить просто отличный результат.

Жидкость для линз

Каждая девушка должна иметь в своей косметичке раствор для линз. Эта жидкость просто идеально подходит для разбавления подсохшей туши. Это поможет продлить срок службы косметического средства.

Эуфиллин

Лекарство от бронхиальной астмы является одним из лучших средств против «апельсиновой корки». Оно входит в состав антицеллютного средства. Для избавления от «апельсиновой корки» нужно взять обычный крем и добавить в него ампулу «Эуфиллина», а затем втереть в проблемные области.