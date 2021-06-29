Итальянки всегда были женственными и ухоженными: у них есть 9 секретов красоты

Создается ощущение, что страсть итальянок к красоте заложена в их ДНК. Однако когда речь заходит об уходе за кожей и волосами, а также макияже, Южная Корея и Франция часто занимают лидирующие позиции. Несмотря на это, итальянки всегда выглядят привлекательно и ухоженно.

В чем заключает секрет красоты итальянских женщин? Владеют ли они какими-то тайнами косметических процедур? Итальянская модель, сценарист, режиссер и продюсер Митци Пейроне, живущая сейчас в Бруклине, а также блогер Клаудиа Грациано раскрыли свои секреты и рассказали, как им удается всегда выглядеть потрясающе.

Секретное оружие красоты

Речь идет об оливковом масле, которое присутствует во многих аспектах итальянской жизни и обладает огромным количеством полезных свойств, которые позитивно отражаются на женской красоте. Это прежде всего витамин Е, который предотвращает старение, и увлажняющий сквален.

Восхитительная Софи Лорен регулярно смазывала кожу лица оливковым маслом. Митци Пейроне помнит, как ее мама смазывала после мытья волос их кончики оливковым маслом, чтобы придать прядям здоровый блеск. Пейроне говорит, что она использует оливковое масло для лечения воспаленных и раздраженных глаз.

Избегайте стрессов

Это должно стать вашим приоритетом, если вы заботитесь о своей красоте. Стресс – это самый страшный враг, который заставляет женщин выглядеть старше.

Расслабление является достоинством итальянской культуры. Чтобы снять психологическую нагрузку, итальянки вечером выпивают бокал хорошего красного вина.

Ваша кожа должна быть мягкой

Итальянские женщины ценят приятную на ощупь, гладкую кожу, а потому основную часть своего ежедневного ухода посвящают ее увлажнению. Они используют эффективные и насыщенные увлажняющие средства. Ежедневно они проводят своеобразный ритуал – с головы до пят массируют кожу с маслом для тела, чтобы увлажнить ее и расслабиться. Особенное внимание уделяется ногам.

Не прячьтесь от солнца

В то время как жительницы Южной Кореи и многих европейских стран всячески стараются избегать солнца, в Италии женщины очень любят его, но именно солнце, а не солярий.

Однако итальянки никогда не выходят на улицу, не нанеся на лицо солнцезащитный крем, а средства, ускоряющие загар, они не используют.

Не следуйте трендам

Грациано говорит, что сейчас в Италии больше внимания уделяется вневременности, а не модным тенденциям. Итальянки больше сосредоточены не на новых модных продуктах и способах ухода за кожей, а на старых действенных натуральных ингредиентах.

Большинство итальянских женщин придерживаются строгого правила – не выщипывать брови. Те, кто в молодости этим увлекались, стараются их отрастить. Если и вы переусердствовали с выщипыванием бровей, используйте оливковое масло в качестве сыворотки для естественного роста. Просто наносите его с помощью ватной палочки каждый вечер перед сном, чтобы кондиционировать и стимулировать волоски.

Используйте цвет стратегически

Итальянские женщины используют цвет в своей красоте дозированно. Это может быть красный лак для ногтей или ярко-розовая помада. Но главное в использовании цвета – сдержанность. Пейроне говорит, что сегодня итальянки стараются использовать минимум декоративной косметики, чтобы дать коже возможность дышать.

Избегайте диет, отдайте предпочтение спорту

Итальянский подход к еде довольно демократичный. Женщины позволяют себе есть все, что хотят – пасту, фокаччу, мороженое, но они выбирают простые и натуральные продукты. Пейроне рекомендует отказаться от соусов и заправок.

Надо отметить, что порции в Италии значительно меньше, чем те, к которым привыкли мы. Когда вы не переедаете, то не испытываете чувства вины за каждый съеденный кусочек любимого блюда. Этот подход приносит пользу психическому и физическому здоровью итальянских женщин.

Подтягиваем кожу с помощью кофе

Прежде чем делать массаж с помощью масла, итальянки отправляются на кухню, чтобы приготовить самый лучший отшелушивающий крем. Для этого необходимо использовать молотый кофе, смешанный с кокосовым маслом. Это отличный скраб для тела, особенно для бедер и ягодиц.

Кроме того, кофе подтягивает кожу, удаляя мертвые клетки, а кокосовое масло отлично увлажняет кожный покров. Многие итальянские женщины утверждают, что этот скраб помогает при растяжках и целлюлите.

Шоколад для вашей красоты

Пейроне настоятельно рекомендует не отказываться от употребления темного шоколада, который мгновенно увеличивает уровень эндорфинов и серотонина в вашем мозге.

Возможно, вы обращали внимание, что счастливое лицо всегда привлекательно.