Омолаживающая процедура для лица: делаем простые упражнения по методике Чизу Саеки

Чизу Саеки давно знают как автора японской революции по уходу за собой. Она настоящий гуру косметологии. Во всем мире ее знают как женщину, которая придумала простые, но очень эффективные методики ухода за лицом. Она 45 лет работает в этой области. В 73 года у нее эластичная и гладкая кожа. Саеки часто проводит тренинги и семинары с лучшими мастерами в сфере косметологии.

А еще она разработала методику по уходу за кожей лица. Как сделать массаж, который бы омолодил и восстановил прежнюю эластичность кожи?

Техника растяжения

Эти действия можно проводить регулярно, когда окончен тяжелый день и хочется, чтобы кожа на лице расслабилась.

1) Обеими руками растянуть кожу от щек до висков, потом вверх от висков и до корней волос.

2) Теперь положить одну ладонь в районе виска с одной стороны лица, вторую – с внешней стороны под глазом.

3) Рукой, которая лежит под глазом, оттянуть аккуратно кожу в сторону носа, второй – у виска – потянуть кожу к корням волос вверх. Это же повторить и с противоположной половиной лица.

Техника давления и растяжения

1) Круговыми движениями, как бы вдавливая, массировать кожу вокруг губ.

2) Разместить большие пальцы рук за ушными мочками и сделать несколько надавливающих движений.

3) Перейти ко впадине под бровями, массировать и эту часть тоже.

В этих зонах находятся лимфатические узлы, поэтому и массаж улучшает лимфоток.

Техника сжимания и подтягивания

1) Захватить носогубные складки указательным и большим пальцами и сжать их.

2) Подобные движения повторить со лбом – аккуратными сжиманиями перемещаться от его середины к вискам.

3) Одну руку положить на висок неподвижно, второй разгладить складочки на лбу. Двигаться нужно в сторону, которая находится в противоположной стороне от руки, придерживающей висок.

Техника «Рояль»

Есть некоторые типы кожи, которым нельзя делать растягивающий массаж. Тогда нужно выбрать иную технику.

Сначала представим, что наша кожа – красивый рояль, поэтому и движения по ней должны быть как по клавишам, черным и белым. Кончиками пальцев следует аккуратно массировать уголки губ и щеки, потом легонько постучать ими вокруг глаз.

Если регулярно выполнять технику “Рояль”, это даст возможность подчеркнуть контур лица, а также разгладить мимические складки.

Техника колебаний

1) Расположить ладони под ушными мочками полностью. Двигать ими (ладошками) сначала к затылку, а потом – к подбородку. Отслеживать амплитуду движений, чтобы ладони оставались за ушами.

2) Расположить ладони на висках и делать подобные движения – сначала к внешним уголкам глаз, потом – к корням волос.

Техника давления

1) Одну ладонь положить на лоб, второй накрыть виски и щеки. Потом, не торопясь, растягивать в разные стороны кожу.

2) То же сделать со второй половиной лица.

Если регулярно выполнять эту процедуру, улучшится кровообращение и кожа станет румяной.

Такие весьма несложные упражнения помогут разогнать лимфу, возвратят коже тонус, улучшат кровообращение. Благодаря этому старение будет наступать со значительным опозданием.

Выполнять комплекс упражнений необходимо ежедневно, чтобы получить наилучший результат. Причем, Чизу Саеки считает, что максимальный результат будет, если заниматься дважды в день – утром, после пробуждения, и вечером, перед сном.