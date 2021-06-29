Принц Гарри обратился к лауреатам премии имени принцессы Дианы и упомянул принца Уильяма

Награду The Diana Award вручают молодым людям за активную созидательную и благотворительную деятельность. В коротком видео, записанном в стенах их с Меган Маркл особняке в Монтесито, младший сын принцессы Дианы, 36-летний Гарри поблагодарил лауреатов и высказался о матери, упомянув, что ее юбилей – 1 июля принцессе Диане исполнилось бы 60 лет, – он отметит с братом.

Позже на этой неделе мы с братом отмечаем 60-летие нашей мамы, и она бы так гордилась вами всеми за то, что вы живете подлинной жизнью с целью и состраданием к другим. Наша мама верила, что у молодых людей есть сила изменить мир. Она верила в твою силу, потому что видела ее изо дня в день, и в лицах молодых людей, таких же, как ты, она видела безграничный энтузиазм и страсть. Всем лауреатам премии Diana Award 2021 года спасибо за то, что вы вдохновили нас своим блеском, решимостью и состраданием, ваши действия потенциально могут изменить нашу жизнь, – сказал Гарри.

Упоминание старшего брата удивило многих интернет-пользователей. Ранее британские СМИ писали, что отношения Уильяма и Гарри, которые испортились в октябре 2018 года, когда сотрудник Кенсингтонского дворца пожаловался на травлю со стороны Меган Маркл, вряд ли будут восстановлены. Так, королевский биограф Роберт Лэйси в своей последней колонке для Daily Mail написал, что Уильям (он сейчас в Шотландии, сопровождает Елизавету II в ее летнем туре) не готов мириться с братом, а Гарри не будет идти не уступки.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сказали друзьям, что они не видят смысла разговаривать с Гарри, потому что любой разговор по существу мгновенно дойдет до Меган и будет слит через Опру или другое щупальце сети Сассексов, – написал Роберт Лэйси.

Меган Маркл, принц Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Он также добавил, что братья поругались даже на похоронах дедушки Филиппа, хотя попытка поговорить все же была:

Казалось, начали проявляться какие-то мелкие шажки к примирению… Но эти надежды были разбиты через несколько минут, как только братья скрылись за дверями замка и из поля зрения камер. Они снова начали переругиваться, – написал королевский биограф.

Пользователи сети также обратили внимание, что видеообращение было записано в той части гостиной особняка герцога и герцогини Сассекского, которую ранее монаршая чета не показывала. В кадр попала большая деревянная дверь, часть настенного триптиха Barloga Studios и ваза с живыми цветами. Скорее всего, речь была записана заранее, ведь сейчас принц Гарри находится в Лондоне на карантине, а уже в четверг он примет участие в церемонии открытия памятника принцессе Диане.

Престижная премия The Diana Award учреждена в 1999 году, концентрирует внимание на молодых людях в возрасте от 9 до 25 лет, проводит программы по борьбе с хулиганством и наставничеству и отмечает тех, кто ведет активную социальную и гуманитарную работу.

Принцесса Диана с сыновьями