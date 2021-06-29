Кристен Стюарт о принцессе Диане: “Она очень много значит для меня”

Поклонники Кристен Стюарт и фанаты принцессы Дианы очень ждут выхода фильма “Спенсер”, в котором актриса воплотила образ Леди Ди. Но если одни с нетерпением, то другие – с опасением, пусть даже и те, и другие признают неожиданное и невероятное сходство принцессы и актрисы в образе. Сама актриса в редких интервью говорит о своей роли с удовольствием, а о принцессе – с неподдельным трепетом. Так, в недавней беседе с журналистами Кристен призналась, что, хотя раньше нечасто думала о принцессе Диане, потому что родилась и выросла в Америке и была далека от Британии и ее монархов, сейчас та заняла все ее мысли, и даже после съемок актриса не перестает думать о своей героине.

Я не могу перестать думать о ней. Я часто задаюсь вопросом, что она подумает о том, что происходит в мире сейчас, – цитирует актрису El Paso Inc. Стюарт рассказала, что готовилась к роли тщательно, пересмотрела и переслушала все интервью и хроники с Леди Ди, и иногда засыпала в образе и под звуки ее голоса.

Честно говоря, я уже использовала все материалы – и видео, и интервью. Я пересмотрела все и больше, – сказала актриса.

Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

Ранее актриса говорила, что ей важно было добиться не только внешнего сходства с Дианой, но и освоить ее манеру говорить.

Ее акцент чертовски пугающий, потому что люди знают этот голос, и он такой особенный. Я работаю над этим сейчас вместе с преподавателем, – рассказывала Стюарт американскому InStyle в интервью. Напомним, прошлым летом стало известно, что режиссер Пабло Ларраин, на счету которого фильмы “Джеки” и “Неруда”, взялся за еще один биографический проект – картину “Спенсер” о принцессе Диане. Главная роль досталась Кристен. Среди других актеров, занятых в картине: Тимоти Сполл, который сыграет принца Филиппа, Джек Фартинг, который перевоплотится в принца Чарльза. Также на экране появится Шон Харрис и Салли Хокинс.

Сюжет фильма “Спенсер” разворачивается в начале 90-х, когда принцесса Диана окончательно осознает, что ее брак с принцем Чарльзом потерпел крах, и принимает решение отказаться от будущего статуса королевы Великобритании. Релиз фильма намечен на осень этого года.

Принцесса Диана