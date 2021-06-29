Как проверить, крепкий ли у вас брак: задайте себе 5 вопросов

Идеальных отношений не бывает. Чтобы партнеры были друг с другом счастливы, необходимо работать над этим обоим. На людях многие из нас не афишируют семейные конфликты, поэтому со стороны пара кажется счастливой и гармоничной. Так ли это на самом деле? Существует короткий тест, как првоерить отношения на любовь, не вставая с дивана.

Тест на любовь в отношениях

Сидя на любимом диване или в уютном кресле, вспомните, как вы провели день сегодня, аналогичный день неделю назад, 2 недели и месяц назад. Постарайтесь честно ответить. Это позволит проанализировать отношения.

Как прошел каждый вечер на этой неделе? Возьмите несколько типичных вечеров подряд. Проанализируйте, чем вы занимались. Можно ли назвать вечера рутинными? Устраивает вас такой ход событий?Сколько времени нужно провести с вашей половинкой вместе, чтобы остаться довольными? Абсолютное счастье встречается редко. Чаще всего партнеры находятся вместе, но полноценно не контактируют друг с другом. Довольны ли вы тем, как провели вместе время? Здесь следует обращать внимание не на длительность, а на качество времяпрепровождения.С каким ощущением вы ожидаете вечера? Ожидание может сопровождаться различными эмоциями: тревогой, радостью, раздражением, скукой, равнодушием, нетерпением. Физиологические реакции тела подскажут истинные чувства.Это наилучшее времяпрепровождение вечера в данный момент? Почему вы именно так проводите время? Вас это устраивает? Если вы довольны прошедшим вечером, изменения вам не нужны, а ваш партнер может эту ситуацию рассматривать по-другому. Спросите его мнение.Какие ощущения появляются у вас, когда второй половинки рядом нет? Причина ваших чувств здесь не важна. Ответьте мысленно, смогли бы вы дальше прожить без этого человека.

Выносить вердикт отношениям или ставить себе оценку не нужно. Этот тест на любовь лишь дает понять, насколько вы близки с вашим партнером. Возможно, вам вместе скучно или вы отдаляетесь. Вы сможете понять, действительно ли оба довольны совместной жизнью.

Пять принципов идеальных отношений

Адекватная здоровая самооценка – умение уважать и любить не только себя, но и других, а также проявлять уверенность в себе, правильно соотнося возможности и цели.Доверие ко второй половинке и к самому себе – умение находиться близко к супругу и не бояться этого ощущения. Доверие предполагает возможность саморазвития и достижения цели без боязни предательства второй половинки и отвержения ее.Готовность измениться подразумевает умение стать другим без подчинения супругу, не изменяя своим целям, ценностям и жизненным взглядам.Готовность над собой работать предполагает возможность достичь понимания между партнерами. Нужно прорабатывать отношения с учетом проекции психологических травм прошлого и других внешних воздействий.Взаимное проявление любви должно быть не только на словах, но и в поступках. Это может быть подарок, прикосновение или помощь в чем-либо. Жизненные принципы и ориентиры у обоих супругов должны совпадать. Это позволит строить совместные планы на будущее.

Как создать идеальные отношения?

Очень сложно делиться эмоциями и мыслями с партнером. Недосказанность и скрытость приводят к конфликтам и последующему расставанию. Постарайтесь быть искренними и открытыми.

Старайтесь обсуждать предпочтения и желания. Абсолютно одинаковых желаний не бывает ни в одной супружеской паре. В идеальном браке супруги не лишают интересов друг друга. Следует придерживаться справедливости, ведь не всегда удается получить желаемое. Партнеры должны уважать мнение второй половинки и продолжать любить близкого человека.

Помощь и поддержка – залог гармонии в семье

Помощь и поддержка нужны и мужчине, и женщине. Когда у партнера появляются проблемы, ему больно, он должен рассчитывать на поддержку и сочувствие своей половинки. Основополагающая поддержка лишь сильнее укрепит союз. Задача партнера – заместить негативные моменты позитивными эмоциями.

Доверие в отношениях играет ключевую роль. Поддержка и забота о близком человеке должна проявляться в любой ситуации, даже тогда, когда хочется отстоять свои интересы и приоритеты.

Врагом идеальных отношений является цинизм и предубеждение. При сильных разногласиях и ссорах следует стремиться в кратчайшие сроки прийти к единому мнению, не затягивая конфликт. Сложившуюся ситуацию в идеальной паре стараются проанализировать, извлечь урок, не затаивая обиды и не закрываясь от партнера. Супруги ценят друг друга, поэтому им важно сохранить союз.

Правила общения в крепком браке

Общение между партнерами помогает сблизиться друг с другом. Важно разговаривать не на скучные темы, а проявлять искренний интерес к любимому человеку. Научитесь задавать ежедневно не менее одного интересного вопроса. Приятный разговор сближает пары.

Прежде чем высказать партнеру негатив, подумайте, что именно вы хотите ему донести словами. Вы успокоитесь и сможете увидеть корень проблемы. Вам удастся перефразировать мысль и выразиться мягче, не наговорив обидных слов.

Стремитесь держать эмоции под контролем. Не зацикливайтесь на мелочи, смотрите на ситуацию позитивнее. Идеальные отношения строятся на любви, понимании и не приемлют мелочности и обид.

Не выносите сор из избы. Чаще всего жалуются на вторую половинку в надежде, чтобы человека поняли и поддержали. Изложение событий только лишь одной стороной способно исказить восприятие ситуации. О вашем партнере окружающие будут думать отрицательно. О проблемах и наболевшем следует разговаривать с супругом, а не с родственниками и друзьями.

В крепком браке следует выполнять взятые на себя обязательства. Под обязательствами нужно понимать стремление вместе справляться со сложностями, совместно планировать будущее. Усердная работа над укреплением взаимоотношений вознаградится в долгосрочной перспективе. Ваш союз только окрепнет.