Скандалы: «Надеюсь, меня обменяют на Ярошенко и снимут про меня фильм»

Американский шпион Пол Уилан рассказал о своем аресте, условиях содержания в российской колонии и планах после освобождения

Американец Пол Уилан, бывший морской пехотинец а затем начальник службы безопасности фирмы по производству автозапчастей BorgWarner был арестован в 2016 году, когда прилетел в Россию на свадьбу своего бывшего сослуживца. Его обвинили в шпионаже и изъяли флешку с именами курсантов Голицынского пограничного института ФСБ (зачем шпиону имена курсантов — не поясняется), а затем осудили на 16 лет. Сам Уилан утверждает, что его подставили, и что флешку ему передал знакомый, сказав, что там фотографии с отдыха. Через своего адвоката Владимира Жеребенкова Уилан ответил на вопросы The Insider и рассказал о своем аресте, условиях содержания и планах после освобождения.

— Удалось ли вам адаптироваться в российской колонии?

— Я спокойно отношусь к российским тюрьмам, уже привык тут находиться. Только питание в Мордовии хуже, чем в «Лефортово» — качество изготовленных продуктов уступает. Тут есть еще один нюанс: когда я сидел в Лефортово, там посчитали, что я «склонен к побегу», поэтому здесь у меня есть бейджик с красной полосой. У меня считается более строгий режим содержания. Нормально существовать в колонии мне помогает еще то, что со мной сидят двое американцев, китаец и хорват. С ними я могу поговорить по-английски. А вот остальные заключенные держатся от меня на дистанции, вероятно из-за тяжести моей статьи. Но они мне и сами неинтересны. Тут самое главное, чтобы в душу никто не лез.

— Про вас известно, что вы бывший американский военный, где вы служили, чем занимались после ухода со службы? Какая у вас семья?

— Я закончил военное училище в США, тогда же принял американское гражданство <Уилан родился в Канаде — The Insider>. Потом была служба в военной полиции и участие в военных действиях в Ираке. Я ездил туда два раза, был контужен, получил звание штаб-сержанта и ушел со службы. Я быстро нашел, чем мне заняться дальше — я устроился начальником службы безопасности в BorgWarner. Там у меня было очень много командировок. Что касается семьи, то семья у меня небольшая — родители живут в Канаде, дедушка из Ирландии, брат и сестра сейчас живут США. Родители занимаются разведением скота. У них сейчас живет моя собака. Своей семьи у меня нет — рано еще, я считаю.

— Вы часто приезжали в Россию как турист, почему? Вы даже были зарегистрированы во «ВКонтакте» и у вас было много русских друзей, как вы с ними знакомились?

— Я люблю Россию, мне нравится изучать ее историю и культуру, посещать святые места. Последние 10 лет я приезжал сюда по 2-3 раза в год, ездил по разным городам. Например, я был Сергиевом Посаде, Перми, Санкт-Петербурге. Каждый раз, когда я приезжал в Россию, я знакомился с новыми людьми в интернете, поэтому я и завел страницу во «ВКонтакте». Большая часть моих друзей там у меня были военнослужащие. Это потому, что с ними у меня много общих тех, схожие интересы. Кто-то работал в МЧС, кто-то в Министерстве обороны. Сейчас к сожалению письма мне писать нельзя. Я могу только раз в неделю созваниваться с родителями по телефону. Новости от друзей я узнаю от сотрудника американского посольства – он их рассказывает, когда приходит на свидания. Так я остаюсь в курсе всех событий.

— Насколько неожиданным стало ваше задержание в отеле «Метрополь»? Помните ли вы тот день, когда вас задержали – 28 декабря 2018 года?

— За день до этого ко мне приехал друг из Санкт-Петербурга. Мы пообщались, сходили выпили виски — в общем, хорошо провели время как друзья. Он обещал мне передать флешку с фотографиями, которые были сделаны на его даче. Он работал пограничником и служил в Крыму. Я был несколько удивлен, когда он пришел ко мне на следующий день в отель «Метрополь». Он принес с собой бутылку виски и флешку с фотографиями. Наша встреча была недолгой, я быстро забрал флешку и пошел бриться. Но когда я закончил свои дела, ко мне в дверь постучали сотрудники ФСБ. Они меня задержали, провели обыск и нашли эту самую флешку, который принес мой приятель. Уже позже, анализируя эти события, я пришел к выводу, что он специально меня поил виски, чтобы я был в состоянии легкого алкогольного опьянения, когда меня придут задерживать.

— Что вы подумали, когда оказались задержаны и арестованы?

— Если честно, я шокирован до сих пор. В первый же день задержания мне сказали, чтобы я не беспокоился, потому что меня обменяют. Меня также посещает консул американского посольства и он говорит, что у меня есть только один выход – получить приговор и потом просить о выдворения из страны, чтобы отбывать наказание в США. Я подозреваю, что если такая процедура состоится, то меня обменяют на Ярошенко, который сейчас сидит в США. <летчик Константин Ярошенко отбывает 20 лет лишения свободы по обвинению в контрабанде крупной партии кокаина — The Insider>. Недавно я написал открытое письмо, в котором обратился к президентам Владимиру Путину и Джо Байдену, чтобы они обсудили содержание своих граждан в тюрьмах других стран.

— Когда вас только задержали, вы почти совсем не говорили по-русски, как вы справлялись с ситуацией? Сейчас вы понимаете — говорите по-русски?

— Когда меня только задержали, я умел говорить примитивные слова на русском языке и поддержать беседу. Но сотрудники ФСБ были готовы к моему задержанию и быстро привели переводчика. Сотрудники ФСИН также отнеслись с пониманием к тому, что я гражданин США, поэтому меня посадили в одну камеру с человеком, который хорошо знал английский язык. Он и переводил все. Но со временем я начал лучше понимать русский язык, сейчас даже на мордовском немного говорю.

— Насколько тяжелыми для вас были условия содержания в московских СИЗО?

— Я же солдат, поэтому восприятие тюрьмы у меня совсем другое, чем у обычных людей. Я спокойно отнесся к условиям содержания как в «Лефортово», так в мордовской колонии. Для меня отсидеть — это не проблема, потому что я все воспринимаю с юмором. Меня больше смущает непонимание и пещерный уровень самой системы ФСИН: например, тут нельзя нормально радио послушать, почитать свежую прессу, заняться нормальной работой. Вся работа тут просто черновая. Например, в «Лефортово» у всех был только час для прогулки, а, например, во всех американских тюрьмах после обеда можно выйти спокойно погулять.

— Как устроен ваш быт в колонии?

— Распорядок дня у в колонии меня простой: подъем в 6 утра и зарядка. Еще с утра я стараюсь петь гимн четырех стран. Работаю я в первую смену с 8 утра до 4 часов дня (ред. колония специализируется на пошиве одежды). Вечером у меня свободное время, которое я стараюсь проводить с пользой: читаю книги на русском и английском языках, смотрю журналы. По выходным хожу в церковь, потом пью чай с печеньем, нам это разрешают. В колонии много работы, и это и к лучшему — она прогоняет другие мысли, хорошо, когда все время занят. Живем мы тут в бараках, в комнатах по 20 человек. Но все относятся с уважением, никаких притеснений.

— Не обострились ли проблемы со здоровьем?

— Когда я был еще в СИЗО, до отправки в колонию мне сделали операцию по удалению грыжи. И сделали ее очень удачно, я поблагодарил московских врачей. Правда, теперь у меня начал болеть плечевой сустав, он воспалился.

— Что вы сделаете самым первым, когда освободитесь?

— Я поеду к родителям в Канаду, к своей собаке. Я соскучился по своей родине, ее природе, пастбищам. Потом заеду в США к брату. Хочу в первую очередь увидеть семью. А потом я напишу книгу о своих приключениях, ну и конечно, мы снимем фильм. Вы знаете, сценарий по моей истории уже готовится. Я веду переговоры с американскими режиссерами.

Анастасия Милюкова