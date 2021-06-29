Острая пища, специи и не только: несколько исследований выявили самую вредную еду для головного мозга

Для снижения рисков развития болезни Альцгеймера специалисты из разных стран мира рекомендуют исключить из меню определенные виды еды. Далее вы узнаете, какие продукты питания оказывают негативное влияние на здоровье мозга.

Исследовательская работа

В нескольких исследовательских работах ученые установили связь между рационом человека и возможностью развития болезней мозга. Для минимизации рисков следует исключить ряд блюд из повседневного меню.

Так, эксперты рекомендуют отказаться от выпечки и газировки. Эти продукты поддерживают воспалительные процессы в головном мозге и провоцируют повреждение нейронов.

В Университете Бата обнаружили связь между закупоркой сосудов и чрезмерным употреблением сладкого.

Австралийские ученые дополняют выводы британских коллег. Исследователи считают опасной острую пищу и некоторые специи. В биохимический состав этих продуктов питания входит капсаицин. Вещество снижает умственные способности человека и негативно влияет на память.

В Австралийском национальном университете провели исследование, доказывающее негативное воздействие на мозг еды из категории фастфуда. Эти продукты питания попали под запрет из-за большого содержания трансжиров. Указанные соединения снижают активность работы головного мозга. Под запрет попала и жареная пища. Причина такая же. Жаренные в масле продукты часто содержат трансжиры.

Китайские исследователи отмечают, что проблемы с головным мозгом могут вызвать насыщенные жиры, консерванты и соль. Этими веществами богаты многие виды сыров, колбасы, сосиски. Такие продукты вызывают воспалительную реакцию и провоцируют повреждение сосудов.

Вместо итогов

Забота о здоровье мозга – важный шаг на пути к счастливой старости. Для достижения нужного результата следует действовать комплексно. Контроль меню – одна из основ здоровья.