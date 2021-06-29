Если цвет не держится, не всегда виновата краска: 8 необычных признаков того, что у вас повреждены волосы

Принято считать, что поврежденные волосы определяются исключительно по внешнему виду, однако они могут быть определены по самым необычным признакам. Вот несколько примеров для домашнего тестирования, которые помогут вам вовремя принять меры и сохранить здоровье своих локонов.

Отсутствие роста

Вы замечаете, что ваши волосы попросту перестали расти. Например, вы ждете, когда же они достигнут определенной длины, но до этого дело не доходит.

То они выпадают прямо у корней, то ломаются где-то посередине. В итоге рост тормозиться, и вы носите короткую прическу.

Запутывание

Проведите расческой по волосам. Начните расчесывание от кончиков и поднимайтесь вверх. Незначительное торможение допускается, однако, всего лишь незначительное. Если вы никак не можете расчесать волосы потому, что они выглядят, как сплошной комок искусственных нитей, это говорит об их поврежденности.

Выпадение волос

Вы стали замечать, что волос на расческе или после мытья в ванной или раковине становится все больше. Это подтверждает версию поврежденности, даже если дело в витаминах, которых не хватает вашему организму. Волосы истощены, им нужно питание и укрепление.

Появление большого количества вьющихся волосинок

Вы никогда не считали свои волосы вьющимися, да и сейчас такое завивание с трудом можно назвать красивым. Разрушился комплекс кутикулы и мембраны со своим защитным слоем. Каждая волосинка стала поглощать воду по-своему, вот и получились странные углы и изгибы волокон. Структура и толщина стали неравномерными, и общий вид смотрится неаккуратным (растрепанным).

Не держится краска

На поврежденных волосах краска не будет долго держаться. Она исчезнет намного быстрее, чем предполагается по инструкции. Это говорит о том, что было использовано слишком агрессивное средство, которое нарушило целостность волосинки. Структура повреждена, поэтому вам приходится краситься намного чаще, так как цвет становится тусклым и малопривлекательным.

Нечеткие локоны

Если ваши волосы завиваются в круглые локоны, это говорит об их здоровье. А если волосинки лишь волнистые и создают общий эффект большой лохматой шапки, это сигнализирует об отсутствии влаги и повреждении их структуры. Стоит срочно принимать меры, чтобы локоны снова стали круглыми, а волосы – более гладкими.

Структура

Проведите по волосам рукой. Что вы ощущаете? Если они показались вам жесткими, грубыми, лишенными гладкости и эластичности – это значит, что они повреждены и нуждаются в лечении. Слишком жирные волосы также не свидетельствуют о здоровье, поэтому оставшийся на пальцах жирный блеск будет считаться минусом. Сбалансируйте уход так, чтобы структура волос стала нормальной без чрезмерной жирности или сухости.

Тусклость

Здоровые волосы должны быть не только гладкими и эластичными, у них непременно должен присутствовать блеск. Если вы видите, что локоны потускнели и выглядят не очень привлекательно, стоит срочно предпринимать меры. Это свидетельствует о повреждении волос. Скорее всего, им не хватает влаги, но есть и множество других причин (например, неправильно выбраны средства по уходу или сам уход производится не так, как нужно).