Скучный судебный иск против корпорации стал историей о монстрах-инсектоидах

На первый взгляд это судебное дело, возбужденное окружной прокуратурой округа Санта-Барбара в Санта-Барбаре, штат Калифорния (США) в 2006 году, выглядит довольно обычным и неинтересным.

Оно включало в себя иск против компании Greka Energy Corp., крупнейшего наземного производителя нефти и газа в этом округе, за предполагаемые нарушения техники безопасности на нефтеперерабатывающих заводах, а также многочисленные экологические нарушения.

Хотя большинство пунктов иска в конечном итоге были урегулированы и компании был присужден лишь штраф в размере 600 тысяч долларов, некоторые из оставшихся пунктов оказались очень упорными.

Особенно выделялся иск Гэри Лоури, который был бывшим сотрудником этой компании, отвечающим за безопасность работников. Лоури уверял, что он многократно отправлял руководству отчеты о нарушении техники безопасности, но эти отчеты игнорировались.

Да, пока все это звучит довольно обыденно и скучно. Но идем дальше.

Во время судебного разбирательства Лоури начал выдвигать, мягко говоря, довольно диковинные претензии. Заявления эти не поступали напрямую в офис окружного прокурора, но Лоури выкладывал их в своем интернет-блоге.

Лоури утверждал, что некие существа регулярно вторгались в его дом и держали его семью, жену и детей в осаде. Лоури описывал этих существ как причудливо выглядевших и рогатых, смутно напоминающих насекомых.

Он рассказывал, что по ночам эти инсектоиды появлялись из ванной комнаты, чтобы колоть иглами его и его семью, когда они спали. И наутро после таких визитов Лоури и его жена и дети просыпались, находя на своем теле проколы от этих больших игл. Проколы были необычной формы – ромбовидные.

Сам Лоури никогда напрямую не называл этих существ инопланетянами, но он говорил, что они определенно не люди. Он в том числе рассказал об этом адвокату компании Greka Energy Corp., которую звали, как бы странно это не звучало, Бела Лугоши (Бела Лугоши – имя знаменитого актера черно-белого кино, который прославился своей ролью графа Дракулы).

"Они меня беспокоили. Не думаю, чтобы это было то, что я бы назвал "террором", но они меня определенно сильно беспокоили. Я видел его маленькие глазки, рожки на голове и брови. Я не уверен, что они такое, но вы бы назвали их инопланетянами. Я знаю, что они не похожи на людей. Я мало что помню об этом, потому что, знаете, вы спите, когда это происходит с вами", – рассказывал Лоури.

Понимая, что ему не поверят на слово, Лоури утверждал, что у него есть много доказательств, подтверждающих его историю. Он показал кусок фольги, на котором был отпечаток странной конечности, а также говорил, что нашел коготь одного из этих существ на полотенце в своем шкафу, и даже утверждал, что снял одно из существ на видео.

Эту запись видел заместитель окружного прокурора Джерри Луледжян, который нашел ее очень убедительной. После просмотра этого видео Луледжян сделал следующее заявление:

"Я собираюсь заявить в суде, что в этих видео явно что-то происходит, что подтверждает то, о чем говорит Гэри Лоури. Но я не могу вам сказать, что это такое. Там есть вещи, которые выглядят очень-очень странно. Когда я их видел, волосы у меня на шее встали дыбом. Он показал мне, что он рациональный человек, он показал мне, что есть вещи, происходящие вне его участия, и он показал мне доказательства своих слов. Все, что он сказал в своих показаниях, до сих пор проверено на достоверность на его показаний и что я видел на видео и читал в отчетах".

Некоторые скриншоты из видео в конечном итоге были выпущены для общественности, но они оказались чрезвычайно плохого качества. С огромным трудом на них можно было разглядеть что-то вроде демформированных голов, но это если сильно прищурить глаза.

Относительно того, почему качество изображения оказалось такое плохое, один исследователь НЛО добавил следующее:

"Если эти существа перемещаются между кадрами, обнаруженными на паузе, на камере, как он говорит, у них может быть что-то вроде маскирующего устройства, чтобы обмануть наше зрение, или они двигаются немного не в фазе с нашим трехмерным измерением. Захватить то, что не может сделать неулучшенный глаз, но не быть замеченным как продолжающееся движение на видеокамере, это странно.

Высокоскоростная инфракрасная камера плюс камера ночного видения и электрошокер для отключения существа, включаемый во время записи, послали бы около 50000 вольт во что угодно и, возможно, смогли бы захватить это, поскольку оно явно имеет плоть, как показала вмятина на алюминиевой фольге там, где появился этот быстрый ходун".

Лоури также заручился помощью известного исследователя НЛО, ортопеда и эксперта по инопланетным имплантатам доктора Роджера Лейра, который также поверил его истории.

Также были проанализированы образцы когтя инопланетянина, которые Лоури представил в качестве доказательства своей встречи, и результаты определили, что коготь явно не был человеческим. Некоторые исследователи, впрочем, позже утверждали, что белки, обнаруженные в когтях, указывали на то, что коготь принадлежит какому-то грызуну.

Звучит удивительно, но ничто из этого, похоже, не дисквалифицировало Лоури как заслуживающего доверия свидетеля по делу против Greka Energy Corp, несмотря на то, что компания пыталась использовать его рассказы об инопланетянах как причину, чтобы дискредитировать его и выставить в качестве ненадежного свидетеля по делу.

Адвокат Лугоши позже будет оплакивать решение суда позволить Лоури продолжить свое участие в деле, заявив: