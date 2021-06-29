Надзирательница Харви Вайнштейна дослужилась до начальницы тюрьмы за 1 месяц

В США зафиксировали самое быстрое продвижение по карьерной лестнице среди государственных работников за все историю департамента трудоустройства.

Надзирательница из Нью-Йоркской федеральной тюрьмы Red Cock Глория Холл меньше чем за месяц после поступления на должность смогла дослужиться до поста управляющей этим же исправительным заведением. Коллеги Глории утверждают, что ничего особенного не замечали в её работе и не понимают, как она смогла достичь таких успехов в карьере.

Сама федеральная тюрьма Red Cock знаменита своими заключенными — менеджерами из киноиндустрии, обвиненные в махинациях с налогами или домогательствах. Самым известным узником колонии является Харви Вайнштейн.

Сама же начальница утверждает, что все время трудилась не покладая рук и всего добилась сама благодаря своему усердию.

– Каждый день я как проклятая наездница седлала эту работу и хранила порядок в моём исправительном корпусе. Каждый день мне пытались забить рот, но я не прогибалась и не молчала о происходящем здесь. Все это благодаря моим заслугам и я заслужила это повышение, — заявила Глория Холл в интервью журналистам.

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