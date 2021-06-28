На Кубани православные активисты изъяли из библиотек свыше 150 книг о Гарри Поттере

В Краснодарском крае активисты организации “Православный патруль” провели рейд по библиотекам региона и изъяли в общей сложности 158 книг о Гарри Поттере.

Пропагандирующие колдовство и разлагающие молодёжь издания затем сожгли.

О рейде рассказал руководитель организации – по его словам, подобная литература остаётся “одной из главных недооценённых угроз”.

– Колдовство – это же что по сути? Это такой вот выпад мировых элит против нашей религии, нашей культуры и так далее. А в книгах этих буквально вот через слово колдуют, чего человеку делать не положено. И мы хотим, чтобы это было доступно нашим детям, чтобы они эти заклинания оттуда учили и затем сами колдовали? – цитирует его сайт “Кубанский источник”.

Активисты пообещали затем провести повторный рейд и вместо изъятых книг поместить на полки “правильную” литературу, в том числе книги Григория Климова о том, как выявлять маскирующихся врагов русского человека.

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