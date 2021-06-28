 

Ромео Бекхэм и его девушка Миа Реган впервые вместе вышли в свет

28.06.2021, 19:02, Разное
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Сын Дэвида и Виктории Бекхэм 18-летний Ромео сегодня посетил открытие турнира Большого шлема в Лондоне. Посмотреть теннис в рамках Уимблдонского чемпионата Бекхэм-младший пришел со своей девушкой Мией Реган. Это первый раз, когда молодые люди появляются перед публикой как пара. Ромео и Миа посмотрели поединок между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и англичанином Джеком Дрэйпером. Джокович матч выиграл со счетом 3:1, что немало расстроило Ромео.

Для первого официального выхода в качестве влюбленных Ромео выбрал расслабленный образ из зеленой рубашки, расстегнутой до груди, голубых джинс и куртки оливкового оттенка. Его спутница же была более яркой и сделала ставку на розовый и зеленый цвета сразу – Мия надела полупрозрачную рубашку и брюки-клеш.

Ромео и Миа

Напомним, о романе Мии и Ромео стало известно в начале 2019 года, когда девушка была замечена на семейном ужине Бекхэмов. После этого молодой человек начал публиковать снимки Реган с завидной периодичностью – например, на 18-летие посвятил ей очень нежный пост с архивными снимками. Разразившаяся пандемия коронавируса временно разлучила влюбленных – Ромео и Миа были вынуждены изолироваться каждый со своими родителями. А летом они снова воссоединились: девушка прилетела к возлюбленному в Италию, где он отдыхал вместе с семьей.

Миа – блогер и модель, зимой 2020-го она впервые снялась в модном проекте бренда Balmain, демонстрируя его новую коллекцию. Ромео тоже работает в модном бизнесе, зимой этого года он впервые стал лицом обложки глянцевого журнала. Молодые люди почти не расстаются и стараются все свободное время проводить вместе, а поклонники ждут, когда же влюбленные объявят о помолвке.

Миа Реган для BalmainРомео Бекхэм на обложке L’Umo Vogue



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