Евгения Медведева, Оксана Домнина и другие звезды фигурного катания в новом шоу Ильи Авербуха “Анна Каренина”

Репетиции шоу идут полным ходом и HELLO.RU побывал на одном из прокатов, чтобы убедиться – зрителя ждет невероятное представление! Главной сенсацией проекта станет необычный выбор фигуристов для воплощения на льду знаменитого сюжета. Чету Карениных сыграют бронзовые олимпийские призеры, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин, на роль Вронского приглашен олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров, а также в спектакле появится не менее важная вторая любовная линия Кити и Левина, где в пару впервые встанут двукратная чемпионка мира, серебряный призер олимпийских игр Евгения Медведева в роли Кити и бронзовый призер чемпионата мира и Европы, серебряный призер олимпийских игр в команде, победитель проекта “Ледниковый период” сезона 2020 Александр Энберт в роли Левина. Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина Евгения Медведева и Александр Энберт

Для Евгении Медведевой это первый опыт танцевального дуэта и она готовится продемонстрировать сложнейшие элементы парного катания: вращения, прыжки и высокие поддержки.

В роли Истопника – человека, который несколько раз встретится на пути Анны Карениной в решающие минуты ее жизни – выступит один из самых титулованных российских спортсменов – олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин. Бетси Тверскую и Беккера (собирательный образ) исполнят олимпийские чемпионы, пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Роман Костомаров, Оксана Домнина и Максим Маринин

Спектакль “Анна Каренина” будет длиться 2,5 часа, которые, мы уверены, пролетят незаметно: зритель увидит масштабные декорации и неожиданные режиссерские решения, а перед фигуристами поставлена задача не только показать технику исполнения, но и настоящую актерскую драматургию.

Впервые история Льва Толстого будет поставлена как полномасштабный ледовый спектакль. Уверен, что уже накопленный опыт и успех наших предыдущих работ – “Кармен” и “Ромео и Джульетта” – станут фундаментом, который поможет нам идти дальше, даст возможность восхищать и снова заставлять сопереживать нашего зрителя. Уверен – нам есть чем вас удивить, – обещает Илья Авербух.

В Сочи пройдет 47 ледовых показов в период с 9 июля по 18 сентября, а осенью 2021 года спектакль приедет в Москву. Увидеть такое количество легендарных фигуристов на льду в один вечер – прекрасная возможность провести летний вечер. Илья Авербух