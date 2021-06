Dj Smash и Анастасия Кривошеева впервые показали лицо годовалой дочери

Больше года назад, 18 июня 2020 года, диджей и музыкальный продюсер Dj Smash и его возлюбленная Анастасия Кривошеева впервые стали родителями. У пары родилась дочь Серафима. Все это время они скрывали лицо малышки от общественности, но сегодня впервые показали подросшую девочку своим подписчикам. Почти одновременно в Instagram-аккаунтах родителей появились посты с массой фотографий Серафимы. 39-летний Андрей Ширман (настоящее имя артиста – прим. ред.) решил сопроводить галерею постом, якобы написанным от лица его дочки:

Всем привет! Я Серафима Андреевна Ширман, мне недавно исполнился целый годик и я очень люблю своего папу @djsmash и маму @anastasiakriv. Вообще я очень жизнерадостная и озорная Москвичка с Еврейскими корнями: Собираюсь покорить мир, выучить все возможные науки и сильно любить папу и маму. Мой аккаунт @serafimashirman. Подписывайся на меня! Ой папа идет, надо быстро вернуть ему телефон пока он не спалил, что я тут понаписала в его инсте.

С прошедшим первым днем рождения – уже от своего лица – девочку поздравила ее мама, 30-летняя модель и фотограф Анастасия Кривошеева:

Любимому пирожку @serafimashirman 18 июня исполнился уже целый год! И как мы жили без тебя раньше?! – написала она под кадрами из семейного архива.

Андрей Ширман и Анастасия Кривошеева с дочерью Серафимой

Напомним, Андрей Ширман и Анастасия Кривошеева познакомились еще в 2011 году. Их встреча случилась в самолете – они летели одним рейсом из Парижа в Москву. В 2014 году пара на некоторое время распалась, но потом возлюбленные снова сошлись и с тех пор живут вместе. Серафима для обоих стала первым ребенком.

Анастасия Кривошеева известна не столько своей профессиональной деятельностью, сколько личной жизнью: до популярного российского диджея девушка встречалась с актером и солистом группы 30 Seconds to Mars Джаредом Лето. Анастасия стала одной из череды отечественных моделей, чьи сердца музыкант покорил – его также видели на публике с Анной Вьялицыной и Валерией Кауфман. Они познакомились на съемках клипа Джареда на песню Up In The Air в 2013 году, в котором приняла участие Анастасия. После съемок папарацци несколько раз ловили их вместе, однако роман голливудской звезды и русской красавицы продлился около полугода. Через некоторое время Анастасия вернулась в Россию.