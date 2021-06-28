Скандалы: Чисто банкирский обман

Рынок «страховок от ничего» процветает при поддержке ЦБ

Чем дальше, тем труднее выйти из офиса банка без полиса страхования жизни. Теперь дополнительная страховка – практически обязательный атрибут не только при попытке взять кредит, но и при покупке билета, автомобиля и даже дорогой техники. По данным ЦБ, именно страхование жизни сейчас является драйвером всей страховой отрасли. А всё потому, что это самый выгодный финансовый продукт на рынке: можно собирать деньги с россиян, но почти ничего не выплачивать взамен.

Первопроходцами в области навязанных страховок ещё в конце 90-х стали РЖД: вместе с билетом на поезд кассиры без лишних вопросов выбивали полис добровольного страхования. Так как по дизайну он был неотличим от билета, многие считали, что так положено, и не задумывались о том, что стоимость страховки на случай ЧП уже заложена в цену билета.

С развитием ипотеки банки, пользуясь тем, что обязательное страхование предмета залога было закреплено в законе, пытались на этом зарабатывать, выставляя клиентам через свою дочернюю страховую компанию сильно завышенные тарифы. Тогда жадность банкиров ограничила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) – она через суды добилась того, чтобы клиент мог выбирать страховщика. Тарифы на этот вид страхования рухнули.

Однако после того, как регулирование всего финансового рынка де-факто перешло к Центробанку, а ставки по кредитам стали значительно снижаться, банки вспомнили о страховках добровольных.

Впрочем, добровольными они были только на бумаге: менеджеры банков либо отказываются оформлять кредит без такой страховой нагрузки, либо при отказе от страховки кредит тут же дорожает на 4–6 процентных пункта.

Страховка от ничего

Многие из тех, кто в офисе банка не смог отказаться от навязанного продукта, успокаивают себя: мол, хотя бы буду защищён и в случае тяжёлой болезни или не дай бог смерти банк полностью погасит кредит. Так думал и Николай из Кургана, который настолько проникся рассказом операциониста про банковские гарантии и финансовую защиту, что приобрёл аж три страховки жизни: застраховал себя как заёмщика, купил в этом же отделении продукт «Сберегательное страхование», а его супруга приобрела комплексное страхование всей семьи. На страховки ушло 55 тыс. рублей. Страховая выплата по всем страховкам в случае его смерти была обещана на уровне 3 млн рублей.

Уже через полтора года Николай получил травму – разрыв грудной мышцы. И из-за неё попал в больницу, где через пару месяцев скончался.

Его семья по страховкам не получила практически ничего и уже третий год обивает пороги местных судов.

После многочисленных жалоб банк (вернее, конечно, его «дочка» – страховая компания) выплатил семье 12 тыс. рублей.

Банк использовал частую отговорку страховщиков – мол, гражданин не сообщил о когда-то перенесённых болезнях, которые могли повлиять на текущий безрадостный исход. Между тем в банковском отделении клиентов зачастую ни о каких возможных болезнях не спрашивают. Более того, страховку там могут продать и инвалиду, который абсолютно точно в дальнейшем не сможет получить вообще никакой выплаты.

Договор страхования и составлен с тем расчётом, чтобы даже по очевидному риску – смерти – банк мог ничего не заплатить родственникам. Это подтверждает и статистика Банка России: собираются десятки миллиардов рублей на страховках заёмщиков, но выплат добиваются очень немногие. Фактически более 90 процентов всех сборов – чистая прибыль банка и его страховой компании.

Даже тем, кто добился выплаты по полису, похвастаться нечем: при средней стоимости страховки в 23,6 тыс. рублей выплата по этому виду страхования составляет 111 тыс. рублей. Не густо с учётом того, что претендовать на деньги могут либо семьи умерших заёмщиков, либо получивших серьёзную инвалидность. При этом количество отказов растёт год от года. Если в 2019 году страховые отказали в выплатах 39 тысячам человек, то в прошлом году уже 70 тысячам.

При таком раскладе продажа страховок для банка выходит значительно выгоднее, чем само кредитование. Если, выдав кредит, маржа банка составит жалкие 5–6 процентов, то тут все 90 процентов. Как тут отказаться?

Страховка на морозе

Несмотря на то что навязанные услуги полностью запрещены Гражданским кодексом и законом о защите прав потребителя, банкиры ничем не рискуют. Когда интересы потребителей финансовых услуг активно защищали ФАС и Роспотребнадзор, они засыпали банки штрафами за любое нарушение. После того как ЦБ фактически монополизировал защиту прав клиентов банков и страховых компаний (хотя у других ведомств это право официально не было отнято, но их активность значительно уменьшена), максимум что грозит банку – словесный выговор. Зато в отчётах будет отмечено: «Рынок страхования активно развивается».

Единственное, что получили обманутые потребители от «щедрот» ЦБ, – это право на «период охлаждения», представляющий собой возможность отказаться от полиса и получить все уплаченные деньги в течение 14 дней после его продажи.

Возможность хорошая, но банки и тут проявляют фантазию, чтобы не возвращать деньги: в месте продажи полиса (то есть в банковском офисе) деньги вернуть нельзя, нужно ехать в определённое место – в офис страховой компании (как правило, один на город) – и заполнять специальную форму. По статистике, доезжает один из тысячи клиентов. На это и расчёт.

Впрочем, банки придумали и другие способы, как не возвращать деньги даже в период охлаждения. Например, вместо страхового полиса продают страховые услуги, которые обходятся в 140 тыс. рублей, но вернуть можно только 3 тыс. рублей. Просто 3 тыс. – это стоимость самого полиса, а 137 тыс. – флеш-карта с непериодическим изданием «Альманах потребителя». С ним и остаётся обманутый клиент…

Тамара Карамазова