Дёминский кросс-кантри беговой полумарафон и соревнования по парусному спорту

28.06.2021, 14:37, Новости

Теги: Водохранилище, Дёмино, Спорт

Под Рыбинском состоялся XI Дёминский кросс-кантри беговой полумарафон. Соревнования прошли в эти выходные, 26 и 27 июня, в Центре лыжного спорта «Дёмино».

Участие в беговом полумарафоне приняли 469 человек из Ивановской, Костромской, Вологодской, Владимирской, Брянской областей, Татарстана, республики Коми и других регионов страны.

XI Дёминский кросс-кантри беговой полумарафон открыл Суперкубок Дёминских марафонов Powerup 2021/2022, став первым этапом состязаний.

26 июня на старт вышли спортсмены, заявившиеся на дистанции 21 и 10 км.

В первом соревновательном дне приняли участие более 200 человек. Самым старшим из них стал Анатолий Тарасов из Калужской области, которому 71 год. Он принял участие на полумарафонской дистанции 21 км, а на следующий день преодолел еще один забег на три километра.

В забеге на 10 км первым на финиш пришёл Сергей Шаров (Нижний Новгород), его результат 35:54. Вторым стал Александр Ившин (Ижевск), третьим — Савелий Коростелев (Пермь). Среди девушек победу одержала Ольга Жолудева из Петрозаводска с результатом 40:18. Второй стала Ирина Ибрагимова (Иваново), третьей — Алёна Кириллова представительница Ярославской области.

В полумарафоне абсолютным победителем стал Дмитрий Шунин из Владимирской области. Он преодолел 21 км за 1:17:53. Второе место занял Сергей Коровин (Ярославская область, Даниловский район), а третье — Сергей Смирнов из Ярославля. Среди девушек места распределились следующим образом — первой за 1:28:21 дистанцию преодолела Елизавета Сергеева из Ярославля. Серебряным призёром стала Алёна Малышева (Кострома), бронза досталась Раде Тарасенко (Ярославская область).

Спортивное событие стало настоящим праздником бега не только для взрослых спортсменов, но и для детей. 27 июня утро началось со старта самого короткого забега для малышей четырёх-восьми лет — 300 метров. Дальше на старт вышли дети постарше и преодолели дистанцию в 950 метров.

Завершающим стартом стал забег на дистанцию три километра. В нём приняли участие около 130 спортсменов в возрасте от 12 лет. Самым быстрым на дистанции оказался участник из Рыбинска Степан Локтионов, а среди девушек – Анастасия Сидорова из Петрозаводска.

— Организаторы и участники пришли к единому мнению — Дёминский беговой праздник удался. Благодаря слаженным действиям и помощи администрации города Рыбинска и Рыбинского района, а также огромному опыту спортивной школы № 4, ЦЛС «Дёмино», помощи волонтёров, соревнования прошли как всегда на высоком уровне, и что немаловажно, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, — прокомментировал директор СНП «Дёминские марафоны» Игорь Самойлов.

Следующим стартом Дёминских марафонов станет кросс-кантри веломарафон, который пройдет 11 сентября. Веломарафон станет вторым этапом Суперкубка Дёминских марафонов, который в этом году будет состоять из пяти этапов.

Кроме того, при поддержке гидроэнергетиков Каскада Верхневолжских ГЭС (филиал РусГидро) на Рыбинском море в 50-й раз прошли соревнования по парусному спорту «Кубок Рыбинского моря».

Ежегодный праздник красоты и спорта, один из проектов благотворительной программы ПАО «РусГидро», объединил в этом году яхтсменов из Липецка, Воронежа, Твери, Вологды, Ярославля, Можайска, Москвы, Приморска.

Соревнования проходили с 18 по 25 июня, в непростых погодных условиях опытной судейской бригаде удалось провести гонки. По итогам соревнований определились победители Кубка Рыбинского моря: в классе яхт «Луч – Радиал» первым стал Сергей Пыжьянов из Долгопрудного, а среди девушек победила Светлана Пискарева из Пушкина.

Подробные результаты соревнований опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» Парусный спорт в Рыбинске

Традиционно все участники соревнований и победители были награждены Кубками, медалями, грамотами и ценными подарками.