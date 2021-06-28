Старый светильник нашел свое применение в саду, но больше он не освещает (фото)

Иногда даже давно отслужившие вещи могут получить вторую жизнь, если над ними немного поработать. Так, например, из старого светильника можно сделать украшение для сада. Он, правда, уже не будет освещать, но зато украсит участок и станет выполнять в саду полезную функцию небольшого столика. Сделать такую поделку своими руками совсем просто, если следовать пошаговой инструкции.

Шаг 1. Найти подходящий светильник

Раньше в любой советской квартире были светильники с каркасом из пластика на длинной «ножке». В нем наверху крепится что-то вроде колеса, на который ставится плафон из оргстекла. Найдите такой же и вымойте его, затем протрите насухо.

Шаг 2. Разобрать и покрасить каркас

Аккуратно разберите светильник на части, запоминая, что куда потом крепить. Обычно внутри основания у таких светильников находится свинцовая пластина — выньте ее. Разложите все части на клеенке или бумаге и приготовьтесь наносить краску. Если на корпусе есть вмятины, их можно скорректировать шпатлевкой по дереву. После ее высыхания сгладьте поверхность обычной наждачкой.

Белая аэрозольная краска идеально подойдет для пластиковых деталей. Отложите их отдельно и нанесите покрытие. Для металлических составляющих больше подойдет специальная золотистая краска. Когда она высохнет, соберите каркас снова так, как он выглядел изначально.

Шаг 3. Сделать столешницу

В качестве столешницы можно взять старое полотно от табурета (например, от сиденья для пианино). Также такой деревянный круг можно приобрести в строительном магазине или вырезать самостоятельно из листа толстой фанеры. Если на дереве есть неровности, их можно заделать шпаклевкой так же, как и на пластиковом каркасе.

После высыхания шпаклевки протрите столешницу влажной салфеткой, чтобы удалить пыль. Затем покрасьте в любой цвет, но лучше в тон пластиковой стойки, чтобы все выглядело гармонично. Наносите кисточкой продольными полосами, чтобы просматривала структура дерева. Одного слоя будет достаточно.

После нанесите полусухой кистью серую краску и растушуйте ее, чтобы получилась интересная фактура. Можете декорировать поверхность узором или трафаретной надписью. Бортик столешницы оформите золотистым воском в тон металлическим деталям на каркасе. Его можно легко нанести пальцами.

Шаг 4. Прикрепить столешницу

Сначала прикрепите к ножке верхнее металлическое кольцо. Оно будет прекрасно держаться на горячем клее. Нанесите его в полость с резьбой и вставьте кольцо в нее. Затем в столешнице строго по центру вкрутите три шурупа снизу так, чтобы их концы не были видны в верхней части.

Разведите в небольшой емкости строительный гипс согласно инструкции на упаковке. Вылейте раствор в основание ножки, а потом положите сверху столешницу так, чтобы нижние шурупы попали в гипс. Когда раствор застынет, столешница прочно закрепится на ножке.

Теперь оригинальный столик для сада готов. Поставьте его рядом с шезлонгом и наслаждайтесь отдыхом на природе. Он хотя и выглядит очень изящно, но достаточно прочный. Включайте фантазию и придумайте, каким еще старым вещам подарить новую жизнь.