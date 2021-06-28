Алеся Кафельникова объяснила, почему скрывала беременность

Модель Алеся Кафельникова и ее муж, предприниматель Георгий Петришин, скоро впервые станут родителями. 22-летняя дочь самого результативного российского теннисиста Евгения Кафельникова, будучи на последних сроках беременности, только недавно рассекретила свое положение, и теперь открыто говорит об этом, отвечая на вопросы подписчиков в сети. Алесю спросили, как протекает беременность, например, был ли у нее токсикоз, и главное, почему она так долго скрывала, что скоро будет мамой.

Все спокойно, токсикоза не было, так как у нас одинаковая группа крови, – ответила Алеся в сторис и добавила, – Никто ничего не скрывал, я просто не говорила об этом в сетях. Близкие все знали. На мероприятия я тоже ходила, кто спрашивал, им отвечала. Не планировала ничего афишировать, но у меня запросили обложку, поэтому решила поделиться снимками.

Алеся Кафельникова

Также Кафельникова поделилась, что уже знает пол ребенка, потому что “гендер-пати” – или вечеринка baby shower, на которой будущие родители узнают, мальчик у них родится или девочка, – состоялась еще на Бали весной этого года. Однако с общественностью информацией о поле будущего малыша Алеся сейчас делиться на стала. Зато рассказала, что беременность была запланированной.

Мы планировали и очень ждали, – ответила Алеся на вопрос, насколько новость о беременности стала для нее и любимого мужчины неожиданностью.

Напомним, что беременность Алеся подтвердила на прошлой неделе, опубликовав говорящие фото в сети. А впервые о беременности Алеси Кафельниковой заговорили еще в декабре прошлого года. В конце февраля слухи неофициально подтвердила светская львица Надя Сказка, но тогда сама Алеся все опровергла. А уже в начале апреля по интернету разошлись скриншоты из сторис кулинарной мастерской на Бали, куда приходила модель. На тех кадрах Алеся в льняном топе готовит блюда местной кухни. Благодаря открытому верху был виден уже округлившийся живот Алеси.

Кафельникова стала встречаться с руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным, экс-женихом Светланы Ходченковой, еще в прошлом году. Алеся и Георгий поженились 22 мая этого года, о чем стало известно от самой молодой жены и будущей мамы.

Алеся Кафельникова и Георгий Петришин в день свадьбы