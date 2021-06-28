Почему брак с итальянцем – это любовь с гарантией: что привлекает россиянок

Многие женщины мечтают о браке с иностранцем. Украинки, россиянки… Почему так? Причины разные. Но это факт. В статье речь идет о браке с итальянцами. Не все так просто, как кажется. У этих мужчин свои семейные ценности, свои особенности при заключении брака…

Характер итальянского мужчины

Итальянцы – люди очень темпераментные по своей натуре. Влюбившись, они просто голову теряют. За женщинами итальянцы ухаживать умеют, причем очень красиво. От них можно услышать миллионы комплиментов. Они приглашают дам в романтические места. Они могут удивлять. Тем самым итальянские мужчины от сдержанных русских мужчин заметно отличаются. Своих чувств они не стесняются.

Большинство итальянцев являются хорошими семьянинами и отцами. На детских площадках, в скверах и парках часто можно встретить пап с колясками или просто играющих со своими детьми.

И по дому они женам своим готовы помогать. Одним словом, проявляют максимум заботы и внимания.

Знакомство с родителями

Итальянцы очень трогательно относятся к своим родителям. Особенно к матерям. Об этой привязанности целые легенды слагают. Если вы замуж не собираетесь, это ничего. Но если отношения серьезные, будьте готовы к знакомству с родителями. Не пугайтесь того, что узнаете о совместном проживании с родителями мужчины. Для итальянцев это вполне нормально лет до 40-45. Даже когда они семьей обзаводятся и своим жильем, мужчины не прекращают регулярно навещать родителей. Ожидайте постоянного с ними общения.

Особенности законодательства

Принимая решение выйти замуж за итальянца, необходимо быть готовой к определенным нюансам. Для начала вам понадобится отправиться в коммуну для подачи документов на брак. Первое, что потребуется, – это разрешение на брак, выданное консульством. Такой документ доказывается отсутствие на сегодняшний день брака у жениха и невесты. После проверки бумаг на подлинность, вы можете быть уверены в том, что мужчина вам достался свободный.

Следующий шаг – принятие решения о том, как будет проходить церемония бракосочетания. Существуют два варианта. В том случае, если замужем вы уже в России были, при этом венчались в церкви, церковный брак в Италии вы заключить не сможете. Зато в коммуне церемонию проведут. Те же правила касаются и жениха. В принципе, юридически регистрация в коммуне и церкви значение имеет одинаковое. Разница заключается лишь в религиозной атмосфере, которая важна для верующих людей.

Пояснение необходимо дать при заключении брачного контракта. По законодательству такие документы в Италии не выдают.

После регистрации все совместно нажитое имущество будет являться общей собственной обоих. Но если вы волнуетесь, то можете заранее сделать разделение имущества. То есть, если у женщины есть дом, яхта или завод, ей стоит обратить на это внимание. Прописывается данное условие при вступлении в брак в свидетельстве о его заключении. Если союз будет почему-то расторгнут, разделение имущества вступит в силу.

Алименты при разводе на детей

При разводе, как правило, муж платит на ребенка алименты. Однако не всегда. Во-первых, бракоразводный процесс длится довольно долго. Супруги вынуждены некоторое время проживать отдельно, но при этом их не разводят. Алименты на ребенка получает тот из них, у кого меньший доход. Такое решение муж с женой принимают вместе, или же его выносят на заседании суда. После вынесения решения о разводе назначаются уже совсем другие алименты для того, чтобы привычный образ жизни менее обеспеченного из супругов не менялся.

Алименты на содержание бывшей супруги

Еще одним интересным моментом является то, что, если бывшая жена, например, устраивается на работу, алименты получать она прекращает. Однако при маленькой заработной плате проводится пересмотр дела. Какие-то выплаты супруга начинает получать, хоть и небольшие. Если муж ее не работает, то денег жена также видеть будет немного. В любом случае, в суде учитываются все доходы каждого из супругов.

Кстати, алименты муж жене по законодательству платить не обязан, если она в браке вела разгульный образ жизни, мужчине изменяла. А если женщина снова выйдет замуж, или даже просто начнет с кем-то сожительствовать, она вновь потеряет права на получение алиментов. И после их расставания они не будут восстановлены.

В итоге, заключать такой брак или нет – личное дело каждого. Да и люди бывают разными. Решайте сами.