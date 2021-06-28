Мужчина пережил 20-минутную клиническую смерть и рассказал об увиденном

Многие, кто пережил клиническую смерть, рассказывали о туннелях и полетах над Землей, но один человек заявил, что его там встретил Бог, который показал ему в деталях прожитую жизнь и отправил обратно на Землю.

Скотту Драммонду было 28 лет, когда он вывихнул большой палец в серьезной лыжной аварии. Во время несложной операции по восстановлению пальца медсестра допустила ошибку, и мужчина скончался.

Позднее, рассказывая о произошедшем, мужчина вспомнил тот момент, как медсестра выбежала из операционной с криком: «Я его убила!»

Скотт рассказал, что ощутил, как что-то поднялось по его руке и прошло через сердце, а после он увидел себя со стороны. Он парил над своим телом и даже видел каждый стежок, наложенный на травмированный палец.

В то же время Скотт ощутил, что рядом с ним еще кто-то находится. Первая его мысль была, что это был Бог.

Увидев, как медсестра в ужасе бежит и зовет на помощь, безликий проводник мгновенно перенес мужчину на поле, полное красивых цветов и травы высотой по пояс. Человек стоял на поле рядом с ним, но Скотт не мог разглядеть его лица.

Скотт вспомнил, как увидел белое облако и внезапно почувствовал глубокое умиротворение.

Ему показали всю его жизнь с самого рождения и по текущий момент. Он увидел все, что сделал в жизни, хорошие поступки и плохие. Выглядело так, будто его судили.

По словам Скотта, за некоторые поступки ему было стыдно, а некоторые моменты жизни его радовали. Он осознал, что нужно жить лучше, совершая больше хороших поступков.

Затем проводник мысленно приказал ему встать и подойти к облаку. Он только собрался это сделать, как сильная рука протянулась к нему сквозь облако, и он услышал: «Его время еще не пришло и ему предстоит совершить еще много дел».

Он мгновенно вернулся в свое тело. Когда Скотт очнулся, то решил жить совсем по-другому.

Позднее мужчина признался, что ему очень не хотелось возвращаться на Землю, так как там было настолько красиво и безмятежно.

Обо всем, что произошло Скотт рассказывал только своей жене и близким друзьям. Этот опыт изменил его взгляд на жизнь, сменив приоритеты с погони за деньгами на преданность своей семье.