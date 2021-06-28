Перекраситься или уменьшить длину: какая трендовая прическа подойдет вашему знаку зодиака

Когда дело доходит до выбора новой стрижки или стиля, многие оказываются в растерянности. В конце концов, куда бы мы ни посмотрели, везде, от влиятельных медийных звезд до моделей, которые ходят по подиуму, можно найти много источников для вдохновения. В этой статье рассказывается, какая современная прическа подойдет вашему знаку зодиака.

Вы беззаботный Лев со склонностью к оригинальному окрашиванию волос или смелый Близнец, который подумывает об ультрасовременной стрижке? Здесь собраны самые шикарные летние тенденции для создания популярных причесок на основе вашего знака зодиака.

Овен: двойное окрашивание в стиле Круэллы де Виль

Вы законодатель моды, который всегда готов попробовать что-то новое, каким бы смелым оно ни было. Поскольку обычно вы создаете новую тенденцию в области красоты, все с нетерпением ждут, что вы будете делать дальше. Люди этого знака зодиака очень любят экспериментировать, поэтому двойное окрашивание хорошо подходит для их стиля.

Телец: миниатюрная стрижка

Люди этого знака непоколебимые, надежные и практичные. Они не любят резких перемен, временных неустоявшихся правил. Для них больше подойдет классический стиль. Эта короткая стрижка никогда не выйдет из моды, поэтому может понравиться всем Тельцам без исключения.

Близнецы: французский боб

Умные, сообразительные, любопытные и разносторонние люди этого знака зодиака предпочитают рискованные образы и цвета в одежде и прическах. В этом сезоне французский боб с длинной челкой очень популярен. Вы также можете поиграть со светлыми бликами и сделать этот образ еще более современным.

Рак: волнистые гладкие волосы

В отличие от других знаков, Раки любят практичность фирменного, вневременного внешнего вида и не являются поклонниками экспериментов. Им понравится прическа с ретро-элементами, например гладкая волнистая стрижка. Люди этого знака обычно предпочитают естественные оттенки коричневого. Вряд ли вы встретите Рака с футуристичной стрижкой ярких цветов.

Лев: стрижка под названием «волосы скунса»

Прическа характеризуется резким переходом от одного цвета волос к другому. При этом границы между ними ярко выражены. Львам нравится быть в центре внимания, поэтому прическа, привлекающая к ним внимание, – это не то, чего они боятся. Что может быть лучше для людей, которые стремятся быть лидерами во всем, чем носить такую прическу?

Дева: прямой боб (главное фото)

Креативные, дотошные, трудолюбивые и прилежные Девы любят стиль, столь же собранный, как и их характер. Этот аккуратный и прямой боб до линии подбородка очень подходит людям этого знака зодиака. Прическе достаточно минимального ухода, но выглядит она очень эффектно.

Весы: очаровательные длинные волосы

Весы стремятся к равновесию в жизни, и то же самое они хотят сделать в своей прическе. Им обязательно понравятся шикарные стрижки поколения Z – от кричащих в стиле ретро-гламур до винтажных. Такие прически выглядят потрясающе.

Скорпион: гладкий боб

Могущественные, властные и решительные, с хорошей интуицией, люди этого знака зодиака любят прямые и гладкие стрижки. Этот боб подойдет им идеально. Для него характерны четкие края и пряди одинаковой длины. Волосы выглядят гладкими, сексуальными, а стрижка – непринужденной.

Стрелец: ультракороткая стрижка пикси

Свободолюбивые, оптимистичные, целеустремленные и интеллектуальные Стрельцы уверены в том, что они следуют своим собственным вкусам, а не тенденциям, а это означает, что никакой стиль не является запретным. Если вы чувствуете, что вам нужна стрижка, которая потребует минимум хлопот с укладкой, то короткая пикси – это то, что вам отлично подойдет. Как вариант, вы можете распустить волосы и продемонстрировать естественную текстуру волос.

Козерог: небрежная стрижка блант

Трудолюбивые, упрямые и практичные Козероги любят учитывать все факторы, прежде чем принять решение. Этот боб, который отличается тупым срезом и нарочитой небрежностью, идеально подходит для людей этого знака. Можно сделать эту стрижку короткой или длинной, но важно то, что вы не потратите много времени на ее укладку.

Водолей: длинные локоны в свободном стиле

Оригинальный, честный, независимый, с очень развитой интуицией, Водолей стремится к универсальности, когда дело касается стрижки и стиля. Не удивляйтесь, если однажды вы захотите сделать высокий хвост в стиле Арианы Гранде, а на следующий же день захотите отрезать свои длинные волосы. Вы любите природу, поэтому вам лучше всего подойдет беззаботный, легкий образ, а также прическа, сохраняющая естественную структуру волос.

Рыбы: романтический образ

Рыбы живут в собственном мире грез, так почему бы не сделать так, чтобы прическа отлично отражала это? Если вы смотрели сериал “Бриджертоны”, возможно, вас вдохновили романтические прически с волнистыми волосами. Соберите волосы вверх и не беспокойтесь о том, что они немного растрепаны: это придает прически особый шик.