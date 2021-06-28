Салфетка из микрофибры снимет макияж, крем для депиляции удалит автозагар: советы красоты, которые прошли проверку временем

Многие считают, что поддержание красоты и уход за собой требуют больших расходов. Однако вы можете сэкономить немало средств, если воспользуетесь старыми и проверенными лайфхаками. Ведь порой мы тратим деньги на дорогие уходовые продукты, которым можно найти более дешевую и простую замену. В статье мы поделимся советами красоты, которые прошли проверку временем.

Детские салфетки вместо пены для бритья

Детские влажные салфетки пропитаны антибактериальными и масляными ингредиентами. Их можно использовать для подготовки ног к бритью. Они увлажнят волоски и сделают процесс сбривания более легким. Вам не придется тратить средства на дорогие пены для бритья.

Проведите салфеткой по волоскам на ногах. Затем побрейте их привычным способом. После бритья еще раз обработайте кожу детской салфеткой, чтобы снять раздражение.

Салфетки из микрофибры для снятия косметики

Если вам нужно снять макияж, то используйте салфетки из микрофибры вместо ватных подушечек. Они очищают лицо гораздо эффективнее, чем вата.

Кроме этого такие салфетки можно использовать много раз. Смочите их водой и смойте косметику. Это средство справляется даже с водостойкой тушью.

Футболка для вытирания волос

Если вы обладательница кудрявых волос, то после мытья промокните шевелюру старой хлопковой футболкой. Затем обмотайте ее вокруг головы. Это увлажнит пряди и сделает их более послушными. Не трите голову обычным полотенцем, это может повредить курчавые волосы.

Крем для депиляции против автозагара

Удаление автозагара традиционным способом требует применения дорогостоящих скрабов. Но вы можете вывести его обычным кремом для удаления волос. Это средство устраняет не только нежелательную растительность, но и остатки искусственного загара.

Используйте крем на пигментированных участках таким же способом, как и при депиляции. Лучше всего он работает на ладонях, если они стали оранжевыми. Это средство не стоит применять на чувствительных участках эпидермиса, так как большинство депиляционных кремов раздражают кожу. Не стоит также обрабатывать те зоны тела, где вы хотите сохранить волосы.

Клей ПВА для маникюра

Жидкий латекс для маникюра поможет вам аккуратно покрасить ногти. Он защитит кожу вокруг ногтевой пластины от окрашивания лаком. Но вы можете заменить его более дешевыми средствами – клеем ПВА или вазелином.

Нанесите клей ПВА или вазелин на те участки кожи, которые вы хотите защитить от лака. Эти средства образуют пленку на коже. Затем покрасьте ногтевую пластину. Когда лак высохнет, аккуратно удалите пинцетом клеевую или вазелиновую пленку. Этот трюк поможет вам не испачкать пальцы во время маникюра.

Предотвращаем окисление бижутерии

Кольца из дешевых металлов окисляются при контакте с влагой. Они оставляют на коже зеленый след. Нанесите на их внутреннюю часть прозрачный лак для ногтей и высушите его. Он покроет изделие защитным слоем и предотвратит окисление. Ваши пальцы будут оставаться чистыми.

Заключение

Мы поделились с вами полезными хитростями, которые помогут вам сэкономить на уходовых продуктах. Вы можете проверить эти лайфхаки на практике и убедиться в том, что они действительно работают.