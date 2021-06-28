Как из старых джинсов сделать удобную сумку-шопер. Она очень прочная и хорошо смотрится

В трендах многоразовые сумки-шоперы, сшить которые можно своими руками не только из новых отрезов тканей, но и из устаревших предметов гардероба. Наиболее ходовой одеждой для переделки являются джинсы. Плотная ткань брюк из денима считается безусловным лидером для создания огромного перечня полезных вещей, включая диванные наволочки, покрывала, накидки и, конечно, сумки.

Практичную вещь можно создать буквально за один вечер, если вы не являетесь опытным мастером, а опытная швея сошьет аксессуар за пару часов.

Материалы и инструменты

Практичные мастерицы никогда не выбрасывают старые джинсы. В ожидании вдохновения и подходящей идеи, наименее изношенные брюки всех членов семьи лучше распороть по основным швам и сложить в корзину. А со временем накопившийся материал превратить в рюкзаки, шторы для кухни, обивку для садового кресла и многое другое.

Но самым востребованным предметом для дома являются хозяйственные многоразовые сумки. Для пошива запаситесь вдохновением и некоторыми материалами, а инструкция поможет легко пошить шопер.

Что потребуется:

Швейная машина, оверлок (по возможности).Пара старых джинсов, корсажная лента.Прочная нить для джинсов, совпадающая с отстрочкой на брюках.Косая бейка (по желанию).Швейные принадлежности (ножницы, булавки, сантиметр и т. д.).Линейка макетная.

Подготовка

В основе предлагаемой модели сумки лежит квадрат, украшенный по одной стороне большим карманом. Акценты в дизайне расставлены на цветовом сочетании нескольких оттенков денима и отделки нейтральных тонов.

Подберите удобный размер шопера и кармана, сделайте чертеж на бумаге, вырежьте шаблон. Возможно, пошитая сумка будет настолько универсальна, что захочется повторить модель в нескольких вариантах, тогда и пригодится выкройка:

Отрежьте от пары старых джинсов нижнюю часть брючин.Разрежьте обе детали по линии шва одной из сторон, таким образом у вас уже есть передняя и задняя части сумки. Это самый простой вариант раскроя.

Для усложнения дизайна используйте верхнюю часть половины джинсов вместе с карманом, или совместите по сторонам сумки 4 отреза от разных предметов одежды из денима.

Получится красивый микс, единственным условием гармоничной совместимости является подбор материалов по текстуре и плотности.

Раскрой

Интересной идеей является совмещение на передней части сумки неравных по ширине деталей, а объединяющим декором станут функциональный карман и ручки.

Комбинировать можно как цвета денима, так и размеры сшиваемых кусков ткани, в подборе вариантов опирайтесь на свой вкус и чувство прекрасного:

Стачайте части передней и задней детали в два одинаковых по размеру полотна.Приложите шаблон из бумаги, обведите его периметру карандашом или мелом. Сделайте припуски на швы, раскроите.Для формирования дна сумки, в нижних углах обеих деталей начертите идентичные по размеру квадраты, например, 8 х 8 см.Вырежьте их из передней и задней деталей сумки.Края полученных заготовок стоит обметать швом зигзаг на швейной машине, если вы будете пользоваться оверлоком, то этот этап можно пропустить.Определите размер кармана на передней части шоппера, вырежьте его из комплементарной ткани.Сделайте двойной подгиб с лицевой на изнаночную сторону по верхнему краю детали, проложите прямой шов на швейной машине.

Сборка

Поместите карман на внешнюю сторону передней части сумки, зафиксируйте его положение булавками и пришейте машинным швом.

Боковые края кармана можно не подворачивать, поскольку вдоль них будут проложены ручки.

Закрепите корсажную ленту одним концом к нижнему срезу переда, продолжите вдоль кармана, прикрепите к верхнему срезу, сделайте лямку ручки и симметрично проложите ленту вниз.

Проделайте такую же процедуру на детали задней части сумки.

Притачайте ручку по двум частям шоппера. Если лента ручек широкая, то сделайте прямой шов по двум ее сторонам.

Сложите подготовленные части сумки лицевыми сторонами друг к другу, стачайте боковые швы и нижние срезы. Обработку края можно сделать на оверлоке, также как и стачивание деталей, кроме этого отделка срезов может быть сделана косой бейкой или просто швом зигзаг.

Сложите нижние углы сумки таким образом, чтобы боковые швы совпали с нижним швом донышка, сколите булавками и стачайте на швейной машине.

В этих местах желательно проложить двойной шов для большей надежности. Обметайте срезы или закройте их бейкой.

Сумка-шоппер из старых джинсов выдержит высокие нагрузки и может использоваться как для походов по продуктовым магазинам, так и для городских прогулок в выходные дни. В любом случае, она станет удачным дополнением домашних текстильных аксессуаров с универсальным назначением.