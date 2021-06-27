Найти свой путь, а не идти на поводу: астроподсказки для женщин с 28 июня по 4 июля 2021 года

Женщинам свойственно верить в гороскопы. Именно поэтому астрологи постоянно работают над составлением прогнозов. Представительницам каждого из знаков зодиака мы предлагаем узнать, чем будет благоприятна неделя с 28 июня по 4 июля на убывающей Луне. В этот период лучше всего заняться делами по обустройству дома, найти больше времени для общения с семьей и друзьями. Также астрологи подскажут, как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Женщинам-Овнам в конце июня астрологи обещают новые перспективы. А реализовать их получится в начале второго летнего месяца. Представительницам этого зодиакального созвездия рекомендуется не теряться, а постараться максимально воспользоваться новыми интересными возможностями. На предстоящей неделе повышаются шансы расположить к себе партнеров по бизнесу, а также добиться определенных успехов в личной жизни. При этом важно меньше сомневаться и чувствовать себя увереннее.

Телец

Что касается женщин-Тельцов, то им а ближайшую неделю следует полагаться на собственную интуицию. Внутренний голос им подскажет, как избежать неприятностей и при этом не упустить важные детали. Благополучие представительниц этого знака может зависеть от совсем незначительных нюансов. Именно поэтому астрологи рекомендуют им сосредотачиваться на всем происходящем. Если не торопить события, то Тельцам повезет и в личной жизни.

Близнецы

Женщины-Близнецы на этой неделе могут столкнуться с неурядицами, которые будут являться следствием недоработок в недавнем прошлом. Астрологи этому знаку рекомендуют сосредотачиваться на происходящем, чтобы иметь возможность исправить допущенные ошибки, и стараться больше не оказываться в подобных ситуациях. Но уже ближе к выходным Близнецы могут рассчитывать на приятные сюрпризы. Успех во многом будет зависеть от того, насколько рационально представительницы этого знака будут распоряжаться финансами. Следует избегать необдуманных покупок.

Рак

У женщин-Раков начало следующей недели совпадает с началом стабильного неспешного периода. Они могут положиться на судьбу и воплощать в жизнь задуманное, не опасаясь, что что-либо пойдет не по плану. Этот знак зодиака ждут новые успехи и в карьере, и в личной жизни. Но только при условии, что Раки ко всему происходящему будут относиться спокойно. Не стоит обижаться по мелочам, а также обвинять окружающих в каких-то своих недочетах. Астрологи советуют этому знаку работать над собственными ошибками, чтобы в дальнейшем их не повторять.

Лев

Женщин-Львиц ожидает успешная неделя, хотя им и придется немало потрудиться. В соответствии с рекомендациями астрологов предстоящую неделю им придется распланировать, чтобы заранее учесть все значимые детали. Также можно в течение недели помедитировать, чтобы быть более уверенными в себе, избегать раздражения по пустякам и ни с кем не ссориться по надуманным причинам. Представительниц этого знака ждет удача и в личной жизни, только ближе к концу недели.

Дева

Девы на этой неделе должны быть сдержанны и внимательны. Энергетика окружающего пространства окажется для них не самой благоприятной. Но это вовсе не означает, что этому знаку не удастся достичь никаких успехов. Женщинам-Девам стоит положиться на свои лучшие качества, действовать в соответствии с ситуацией. Не стоит из-за возможных неудач полностью отказываться от запланированных дел. Только благодаря упорному труду и умению выходить из сложных ситуаций они смогут одержать убедительную победу.

Весы

Женщинам-Весам астрологи рекомендуют в конце июня завершить все текущие дела, чтобы с начала июля начать воплощать в жизнь новые идеи. Благодаря активной жизненной позиции и умению самостоятельно принимать взвешенные решения представители этого созвездия смогут завоевать у окружающих непререкаемый авторитет, добиться карьерного роста, а также обеспечить себе финансовую независимость. Что касается личной жизни, то здесь Весов тоже ожидает успех, важно только поверить в себя.

Скорпион

Чтобы избежать негатива завистников, женщинам-Скорпионам лучше никому не рассказывать о своих планах и успехах. Нужно держать в секрете все свои достижения как в карьере, так и в личной жизни. Представительницам этого знака желательно иметь при себе талисман, ограждающий от неприятностей. Лучше сделать его своими руками и для себя, и для своих близких.

Стрелец

Если женщины-Стрельцы смогут воспользоваться предоставленными возможностям, астрологи обещают им большой успех. В начале июля этому знаку стоит задуматься о получении новых знаний, приобретении опыта, мудрых наставниках. Главное, не позволять себе лениться, и Стрельцы смогут решить все поставленные перед собой задачи.

Козерог

Для женщин-Козерогов следующая неделя будет благоприятной для занятия насущными делами. Астрологи рекомендуют представительницам этого знака не заниматься выяснением отношений, а лучше постараться в этот период решить все сложные вопросы. Если Козероги будут настроены на успех, то эта неделя порадует их приятными сюрпризами.

Водолей

У Водолеев на предстоящей неделе наконец-то закончится черная полоса. Представительницы этого зодиакального созвездия справятся со всеми неурядицами. Астрологи советуют им произвести тщательный анализ событий и устранить все, что мешает им расти, развиваться и быть счастливыми.

Рыбы

Женщины-Рыбы по совету астрологов должны на этой неделе избегать общения с манипуляторами, которые способны навредить их планам. Этому знаку не следует заниматься выполнением сразу нескольких дел. Рыбам важно составить план, который позволит им сначала решить первоочередные задачи.