«Вакцина будет только для евреев»: мордовский врач хитростью вакцинировал целый район

Терапевт Теньгушевской районной больницы Торай Пиксайкин добился лучших в России показателей вакцинации населения. В этом ему помогло знание особенностей сознания родного мордовского народа.

К началу июня Теньгушевский район по темпам вакцинации отставал даже от среднего уровня Мордовии. Привиты были практически только медработники. Чтобы остановить распространение коронавируса, требовались решительные меры. Принудительную вакцинацию Торай Обранович отмёл сразу – люди в Мордовии суровы и свободолюбивы. Тогда он пошёл на хитрость.

– Придя утром на работу, я повесил на дверях поликлиники объявление: «Вакцина будет только для евреев, это приказ Минздрава». За день пенсионеры разнесли эту новость по соседним сёлам и мне начали звонить – почему, мол, только евреям? Мордве помирать, что ли? – рассказал Торай Пиксайкин журналистам.

Утром следующего дня поликлинику окружили возмущённые толпы, требующие прививать всех. Когда Пиксайкин «сдался» и заявил, что согласен прививать не только евреев, но вакцины мало, толпа избрала делегатов, которые пересчитали запасы «Спутника» и начали контролировать очередь. Пожилых людей, по мордовскому обычаю, пропускали без очереди.

– У нас в Мордовии знают, что евреям всегда достаётся самое лучшее. И, если они загребли под себя вакцину, значит, что-то они про неё знают. Вот и бросились прививаться, даже я не выдержала, – объяснила глава района Ольга Куткина.

Сейчас в Теньгушевском районе привито 94 процента населения. Последний еврей уехал из Мордовии в Израиль в 1993 году.

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