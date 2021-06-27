Маше 24 года: дочка Екатерины Семеновой выросла маминой копией

Мария Сигал – молодая актриса отечественного кинематографа и дочь звезды сериала “Две судьбы” Екатерины Семеновой. Недавно последняя поздравила 24-летнюю дочь Марию с днем рождения – она у нее красавица и помощница!

Семейная династия

В 2002 году Екатерина Семенова взяла 5-летнюю дочь в “Две судьбы”, где Мария Сигал сыграла героиню Марии Куликовой в детстве. С этого проекта началась ее актерская судьба. С ее отцом, бизнесменом Кириллом Сигалом Семенова познакомилась в 90-х, но брак долго не продержался. По воспоминаниям актрисы, между супругами пропало взаимопонимание: “Он видел меня хозяйкой в домашнем кругу, но на тот момент я не была готова поменять род своей деятельности. Отчасти роль в нашем разводе сыграла моя профессия – мои частые съемки и гастроли не шли на пользу браку”.

Новые отношения Екатерина Семенова завела с сыном Олега Табакова Антоном, от которого родила сына Никиту в 1990 году. Со своим братом Мария Сигал видится не так часто – молодой человек учится и живет в Штатах.

Лучшая дочь

В адрес Марии Семенова готова петь дифирамбы – понятно, для любой матери ее ребенок лучший. В дочери Екатерина отмечает такие качества, как умение поддержать в трудный период и чувствовать настроение матери: “Маша – невероятно тонкий человек, который меня достаточно хорошо знает. Она моя поддержка и опора!” В поздравлении дочери с днем рождения Семенова пожелала быть счастливой и найти свое место в жизни.

Спустя более 10 лет Екатерина Семенова и Мария Сигал снова встретились на одной съемочной площадке, сыграв в сериале “Шесть соток счастья”. В настоящий момент Мария больше времени уделяет учебе, нежели актерской карьере, но как мать, Екатерина готова поддержать дочь в любых начинаниях: “Мне бы хотелось сыграть с ней вместе, но пока не получается. Со всеми своими ролями Маша справилась достойно, потому я горжусь ею как актрисой. Единственное условие – дочка не играет детей моих экранных героинь. Маше часто приходится играть детей моих бойфрендов”.