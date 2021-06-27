Проверить срок годности косметики поможет косметический калькулятор: что это такое, и как пользоваться

Вы когда-нибудь случайно находили косметическое средство, потерянное много лет назад, и оно возвращалось в вашу косметичку? У косметики, как и у того, что мы едим, есть срок годности, который заканчивается в один прекрасный день, даже если товар не кажется непригодным для использования.

Не на всех косметических средствах есть информация с датой, когда продукт будет уже ни к чему не годным, но обязательно указана дата выпуска. И это ключ к разгадке того, как долго можно будет использовать средство. Чрезвычайно полезным устройством в этом отношении является косметический калькулятор, который вы легко можете найти в Интернете.

Проверьте свою косметику!

К сожалению, косметические компании не всегда указывают на упаковке дату производства или срок годности в понятной, удобной читаемой форме. Вместо этого средство маркируется кодом или номером партии, что удобно для производителя, но не предоставляет никакой информации для покупателя косметического средства.

Хуже того, некоторые интернет-магазины удаляют любые дополнительные этикетки, содержащие информацию о стране, где был произведен продукт, а также срок годности.

Косметический калькулятор

Косметический калькулятор помогает определить дату производства косметики или парфюмерии по коду или номеру партии, а также предоставляет общую информацию о сроке годности продукта.

Обратите внимание, что указанный срок годности является общим и применим не ко всем продуктам. Вам следует внимательно прочитать рекомендации для каждого конкретного средства (предоставленные непосредственно на упаковке, напечатанные на упаковке или опубликованные на веб-сайте компании) и следовать им.

Что такое код партии?

Код позволяет производителям или поставщикам идентифицировать партию, в которой был произведен продукт. Если средство не производится серийно, код должен позволять идентифицировать дату и место производства.

Где можно найти код

Код обычно расположен прямо на дне тюбика со средством или где-то рядом с ним. Вы также можете его найти на упаковке.