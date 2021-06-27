 

Ксения Собчак, Пелагея, Юлианна Караулова, Тимати и другие на музыкальном вечере Григория Лепса

27.06.2021, 19:18, Разное
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В субботу, 26 июня, в “Крокусе” завершился четвертый день музыкального фестиваля “Жара”. Четвертый из пяти дней фестиваля был посвящен творчеству Григория Лепса и любимым песням 90-х годов. Концерт начался с главных хитов 90-х: так, Юлианна Караулова, которая в конце мая впервые стала мамой, спела песню “Посмотри в глаза”, экс-солист группы MBAND Анатолий Цой – “Позови меня с собой”, Пелагея же выступила в своем традиционном жанре народной песни и исполнила “Ой, да не вечер”, а Диана Арбенина представила композицию “Авиарежим”. Митя Фомин вышел на сцену со своим главным хитом “Все будет хорошо”.

Во второй части на сцену вышел Григорий Лепс – он исполнил всеми любимые сольные композиции, а также представил неожиданные дуэты – с Ваней Дмитриенко, Дианой Арбениной, Тимуром Родригезом, Анатолием Цоем, Сосо Павлиашвили, Эмином и Тимати. Ведущими вчерашнего концерта стали Ксения Собчак и Юлия Барановская.

Юлианна КарауловаКсения СобчакТарзан и Наташа КоролеваТиматиНаташа КоролеваТимур Родригез и Григорий ЛепсГригорий Лепс и Анатолий ЦойАлександр МаршалПелагеяМитя ФоминАнатолий ЦойАлександр БуйновДиана Арбенина



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