От белых фартуков до брючных ансамблей: историк моды рассказал, как менялись наряды выпускников с 40-х годов (фото)

25 июня по всей России отгремели выпускные, а в Санкт-Петербурге прошел самый красочный праздник “Алые паруса”. Для многих одиннадцатиклассников выпускной вечер – это прекрасный рубикон, когда для родителей ты все еще ребенок, но уже вроде и не школьник. Поэтому к выбору наряда молодежь в этот день относится с большой ответственностью и серьезностью.

А что надевали на школьный выпускной раньше? Историк моды Анатоль Вовк решил рассказать нам об особенностях нарядов разных лет – от 40-х до наших дней.

1940-е: нарядная и по-советски модная форма (главное фото)

В это время одежда не отличалась красочностью и выпускники одевались так, как им было удобно. Правила школьной формы укрепились государством в 49-м году. Повседневный образ включал в себя коричневое платье и черный фартук, а в праздничные дни его меняли на белый. В это же время девушки стали добавлять к форме белые воротнички, а парни приходили на выпускной либо в форме, либо в классических костюмах.

1950-е: никаких галстуков и бальных платьев

В это время у девочек уже была единая школьная и выпускная форма. Волосы обычно собирали в косички и украшали большими бантами.

Парни практически не носили галстуки и одевались одинаково. Форма состояла из брюк и рубашки с широким воротом, который они расстегивали.

1960-е: широкие плечи, белые платья и объемные прически

Банты ушли в прошлое. Теперь в моде белый цвет и короткие стрижки. Платья шили в зависимости от финансовых возможностей. Фасоны были разные и нередко встречались костюмы, состоящие из жакета и юбки.

В 64-м в трендах был объем. Девушки стали накручивать бигуди и чтобы зафиксировать прическу использовали сладкую или лимонную воду.

Парни стали носить узкие галстуки и пиджаки с широкими плечами, которые формировали силуэты взрослых мужчин. На фоне девушек в белых платьях мужской пол смотрелся романтично. В это время праздник больше напоминал свадьбу, чем выпускной.

1970-е: новые фасоны и мужские прически

Наконец-то модные тенденции повлияли на мужской пол. Парни стали носить длинные волосы, чем напоминали музыкантов, а не школьников. Костюмы тоже претерпели изменения: особенно фасон пиджака и галстука.

Что касается девушек, то они укоротили свои наряды до колен, но неизменным остался один элемент гардероба – белые туфли.

1980-е: яркие наряды и подкладные плечи

Наконец-то появились яркие платья! А вместе с ними подкладные плечики, акценты на талию и цветные колготки. Юноши не изменили своим вкусам и по-прежнему носят серые и черные костюмы, в которых больше похоже не на школьников, а на своих отцов. А девушки с объемными прическами, длинными бусами и шалями из легких тканей напоминали работниц магазина.

Такая одежда добавляла им лишние годы. А что поделаешь, ведь это мода!

1990-е: белый цвет и узкие галстуки

После развала СССР в трендах снова белый цвет. Девушки выбирают светлые образы и обязательно добавляют в них перчатки. Прически делают, как у любимых исполнительниц.

Парни отказываются от пиджаков, носят рубашки с короткими рукавами и включают в свой гардероб узкие галстуки.

2000-е: фасон “русалка” и голливудские платья

Можно смело сказать, что в это время на выпускной приходили одетые как попало. Насмотревшись на Голливуд 30-40-х годов выпускницы шили “голые” платья из китайской синтетики, надевали наряди в стиле new-look и русалочьего фасона.

Когда мы смотрим на фотографии тех лет, то видим не выпускниц, а взрослых женщин, находящихся в поиске мужчин.

2010-е: платья принцесс из Китая

Большое количество плиссировок, широкий кринолин – вот новая мода. В большинстве случаев такие “платья принцессы” привозили из Китая, а значит, о хорошем качестве не могло быть и речи. Радует, что не все выбирали пышные наряды. Были и среди выпускниц те, кто отдал предпочтение простым элегантным образам, которые часто остаются вне времени.

Современные выпускники

Нынешняя мода не может не радовать. Сегодня молодежь следит за трендами и выбирает такие наряды, чтобы их можно было надеть еще не один раз. Появилось разнообразие: брючные костюмы, комбинезоны, коктейльные и платья в стиле 20-х.

В тренде натуральность, а значит, минимум макияжа и громоздких причесок, которые в 2010-м приходилось фиксировать невероятным количеством лака.

Анатоль Вовк отмечает, что современные выпускники в составлении образов двигаются в правильном направлении. А что будет еще через 10 лет – неважно, надо еще дожить. Но то, что мы видим сейчас, намного лучше, чем было 20 лет назад.