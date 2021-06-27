Лайфхак с глицерином: хитрость, чтобы пыль не садилась месяцами

Во время уборки мы стараемся тщательно удалять всю пыль. Но результат нашего труда сохраняется не более 3-4 дней. Затем пыль снова начинает скапливаться на поверхностях. Как предотвратить оседание и накопление пылевых частиц на мебели? В статье мы расскажем о лайфхаке с глицерином, который поможет вам забыть о пыли на 2-3 месяца.

Как действует глицерин

Глицерин выглядит как вязкая прозрачная жидкость. Этот спирт не имеет запаха и не обладает токсичными свойствами. Поэтому он нашел широкое применение в быту.

Если нанести глицерин на чистую поверхность, то она покрывается тончайшей пленкой. Это препятствует оседанию пыли. Она не задерживается и не накапливается на слое глицерина.

Глицериновая пленка настолько тонка, что ее невозможно заметить. Вы увидите лишь то, что поверхность приобрела красивый блеск. При этом глицерин не наносит никакого вреда мебели, лакированным поверхностям и зеркалам.

Это вещество давно уже используется при уборке в музеях и отелях. Оно действует подобно полироли для мебели и помогает сохранять помещение в чистоте длительное время.

Избавляемся от пыли на мебели

Для уборки лучше всего использовать аптечный или пищевой глицерин. Перед началом работы тщательно очистите мебель от пыли. Это вещество работает только на чистых поверхностях.

Нанесите несколько капель средства на губку или салфетку из микрофибры. Хорошо протрите мебель, тщательно обрабатывая каждый ее участок. Глицерин не оставляет разводов, и вскоре поверхность будет сиять.

Этот трюк можно использовать не только для мебели, но также для зеркал и окрашенных поверхностей.

Моем полы и окна

Глицерин также поможет вам быстро очистить полы от загрязнений. Добавьте несколько капель этого средства в ведро с водой. Вымойте напольное покрытие приготовленным раствором. Вы заметите, как грязь быстро смывается, а пол начинает блестеть и сиять.

Если вы добавите в данный раствор немного нашатыря, то его можно использовать для мытья окон. Вы надолго забудете о скоплении пыли и грязи на стеклах.

Чем еще полезен глицерин

Это средство также обладает хорошими очищающими свойствами. Глицерин можно использовать в качестве пятновыводителя.

Если вы заметили стойкие пятна на полу или мебели, то нанесите на них несколько капелек глицерина. Через 10-15 минут промойте проблемный участок соленой водой. От грязи не останется и следа.

Заключение

Глицерин – доступное, дешевое и безопасное средство. Оно действует не менее эффективно, чем дорогостоящие полироли. После его применения вы сможете несколько месяцев не браться за влажную тряпочку для вытирания пыли.