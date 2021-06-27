Удлиненные джинсовые и не только: какие шорты на пике популярности летом

Лето – лучшее время года, когда можно надеть красивые и стильные шорты и продемонстрировать восхитительную фигуру. Сейчас в тренде несколько отличных вариантов шорт, именно поэтому каждая модница сможет найти для себя желаемый вариант. Вот несколько стильных вариантов, которые стоит вписать в свой гардероб.

Спортивные шорты

В 2020 году спортивный стиль олицетворяли велосипедки, но в этом году на смену им пришли более свободные варианты. Такой предмет гардероба может быть выполнен не только из нейлона, но и из тонкого хлопка. Шорты могут быть как однотонными, так и с принтамии. Отлично смотрится такой наряд вместе с рубашкой-оверсайз, асимметричными топами, подчеркивающими фигуру, или же удлиненными жакетами.

Шорты-миди

Это самый модный и универсальный вариант, который отлично подойдет для лета. Бермуды прямого покроя длиной до колена или ниже него с завышенной или заниженной талией хорошо подойдут любой стильной и современной девушке.

Сочетать их можно с белой рубашкой и любимыми туфлями на каблуках для создания офисного стиля. Для повседневного образа можно дополнить шорты футболкой и балетками.

Трикотажные шорты

Несколько сезонов назад казалось, что трикотаж является не самым лучшим вариантом для жаркого лета. Однако сейчас в коллекциях модных дизайнеров можно найти шорты, изготовленные из тонкой шерсти.

Они отлично подходят для ведения активного образа жизни. Их можно дополнить мюлями на низком каблуке и жакетом. Также они хорошо смотрятся вместе с кроссовками и худи.

Джинсовые шорты

Это самая настоящая классика летнего гардероба. Однако далеко не все варианты одинаково хорошо подходят для девушек в 2021 году. Например, ультрамини с заниженной талией или модели, украшенные стразами, давно пора спрятать как можно дальше.

Для создания универсального образа отлично подойдет голубой или синий деним. Кроме того, отлично будут смотреться шорты лимонного, розового и салатового цвета.

Завышенная талия

Лучший способ визуально удлинить ноги – надеть короткие шорты с завышенной талией.

Дополнительно можно подчеркнуть их красивым ремнем. Этот предмет гардероба является довольно универсальным и его часто выбирают для себя знаменитости.

Цветная кожа

Чтобы летом не страдать от сильной жары в кожаных шортах, нужно постараться правильно подобрать модель и сделать ставку на широкие и короткие варианты.

Можно носить их вместе с футболками или же кроп-топами с пышными рукавами. Вечером можно надеть кожаные шорты вместе с вязаными жилетами или свитерами. Можно красиво сыграть на контрастах, чтобы создать великолепный и эффектный образ. Обувь можно подобрать совершенно любую.

Льняные шорты

Несмотря на то, что этим летом в моде совершенно различные ткани – от натурального хлопка и до цветной кожи, не стоит забывать о таком материале, как лен. Льняная одежда комфортна в носке, экологична и отлично подходит для сильной жары.

Если хочется создать образ в стиле сафари, то стоит дополнить его легкой рубашкой и босоножками. Для создания образа в стиле прованс стоит выбрать для себя блузу с отложными воротниками, соломенными сумками и эспадрильями с атласными лентами.