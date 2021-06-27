Волосы в стиле нюд: что это и как сделать трендовое окрашивание лета

В прошлом сезоне были в моде яркие краски для волос. Теперь в тренде нюдовые локоны, которые максимально приближены к натуральному цвету. Мода на естественность пришла после пандемии, и она все больше укрепляет позиции, поскольку нет ничего прекраснее, чем натуральная красота.

Что такое нюдовый цвет

Если охарактеризовать его в двух словах, то речь идет натуральных светлых волосах. Более подробно это выглядит так. Представьте себе пепельный холодный блонд, а также золотистый теплый блонд. Есть тон, который находится посередине, и именно он и называется нюдовым. Это выглядит просто великолепно и подходит всем представительницам прекрасного пола, которые предпочитают оставаться не яркими, но блондинками (светло-русыми).

Индивидуальный цвет

Такой тон могут выбрать для себя практически все дамы, независимо от их натурального цвета волос (темного и светлого). Но преимущество этого выбора в том, что нюдовый цвет идет практически всем. То есть окрашивание производится по определенной технике, однако результат получается разный.

На каждых волосах он будет выглядеть оригинально (именно этот оттенок повторить невозможно) Поэтому можете считать, что обрели уникальный цвет. Который можно будет наблюдать исключительно на вашей прекрасной голове.

Окрашивание

Если вы остановили свой выбор на нюдовом цвете, вам нужно сделать следующее. Пепельному блонду придать немного золотистого теплого оттенка. А если у вас присутствуют рыжеватые тона, нужно добавить платины (холодного пепла). Все очень просто, но только для профессиональных мастеров.

Именно они смогут вам помочь подобрать именно то, что нужно, предложат оригинальные идеи. Конечно же, черные волосы придется обесцветить, но это уже секреты стилистов-парикмахеров. В любом случае ваш цвет будет просто замечательным, независимо от того, будет ли он немного светлее или темнее.

Индивидуальный оттенок

Для того чтобы обрести такой модный и красивый оттенок, необходимо обратиться к опытному мастеру и попросить его расписать ваш натуральный цвет вручную. Когда мастер определит, какой оттенок вам нужен и как можно добиться данного эффекта, можно приступать к работе. Будьте готовы к тому, что это займет продолжительное время. В некоторых случаях работа делается в два этапа (в течение двух дней).

Зато преимущество после окрашивания будет явным: вам не потребуется через небольшое количество времени делать коррекцию. Отросшие корни смотрятся настолько естественно и сливаются с окрашенными волосами так гармонично, словно и не было никакого постороннего вмешательства. То есть ваша прическа в целом будет смотреться натуральной, модной и эффектной.

Вместо заключения

Выбор техники в пользу окрашивания в нюдовый цвет является очень правильным и мудрым решением. Во-первых, у вас будет свой индивидуальный оттенок, которого вы больше ни у кого не увидите.

Во-вторых, вам не придется регулярно посещать салон для поддержания цвета, поскольку отросшие корни гармонично сливаются с окрашенными волосами и выглядят просто великолепно. Осталось только следовать моде и выбрать эту технику.