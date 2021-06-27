Ведущие лингвисты страны предложили изъять из русского языка предлог «из»

Дальнейшее употребление в устной и письменной речи предлога «из» является нецелесообразным.

К такому выводу пришли сотрудники Института русского языка имени Виктора Виноградова. По мнению лингвистов, слово с каждым годом становится архаичным и постепенно уходит из повседневной речи и правописания.

– В отдельных регионах, прежде всего, на юге России мы тратим миллионы рублей и десятилетиями заставляем учащихся писать «из Ростова», а не «с Ростова», но ничего не получается. На это не влияют даже репрессивные меры, такие как более низкие оценки или испорченная карьера, когда человек не смог поступить в высшее учебное заведение. Даже если нам удаётся добиться своей цели, в повседневной жизни всё равно люди говорят «с». Русский язык с годами меняется. Языковые нормы тоже, достаточно посмотреть, как говорили 100 лет назад и сейчас. Мы с коллегами провели исследование и выяснили, что можно заменить «из» на «с» в подавляющем большинстве случаев. Единственное исключение составляет предлог «из-за». А так вполне можно говорить «с Ростова», «с Америки», «с дерева». А молодёжь нас только поддержит, а ведь им дальше жить и развивать наш великий и могучий язык, – рассказала младший научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова Мария Картышева.

Согласны с выводами лингвистов и социологи. Проведённые опросы показали, что предлог «с» в лексическом значении «из» используют 82 % опрошенных, ещё 10 % согласны на такую замену. К идентичным выводам пришли и в Минпросвещения, опираясь на исследования сочинений в рамках ЕГЭ по русскому языку. Предлог «с» в значении «из» употребляют 80 % выпускников.

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