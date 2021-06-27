В Нидерландах семейную пару лишили родительских прав за отказ отправить детей на экскурсию в порно-театр

Суд Антверпена впервые в истории лишил родительских прав семейную пару за отказ отправить детей на экскурсию в старейший в Европе порнографический театр Ротхаус.

Теперь их 11-летняя дочь и 8-летний сын будут переданы на воспитание в другую семью.

Закон «О защите права детей на сексуальное просвещение» был принят в Нидерландах в 2009 году. Санкция закона предполагает лишение родительских прав и изъятие детей из семей тех родителей, которые не дают в полной мере развиваться их представлениям о сексуальности и разнообразии гендеров. Суд постановил, что посещение порно-театров является важной частью социальной адаптации несовершеннолетних, поэтому отказ дать согласие на экскурсию в такое заведение является нарушением закона.

В ближайшее время городские власти проведут аукцион среди семей, желающих взять изъятых детей себе на воспитание. При этом предпочтение будет отдаваться однополым парам, полиаморным семьям и семьям мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

– Недопустимо, чтобы родители лишали детей возможности ходить в порно-театр. Дети должны быть в курсе последних трендов в искусстве, иначе они не смогут поддерживать разговор со своими сверстниками. К тому же, в конце четверти они в школе должны писать сочинение о спектакле «Белоснежка и семь гномов из Ирака», который ставят в Ротхаусе. Как они его напишут, если не посмотрят постановку? Родители просто пытаются покалечить судьбу своих детей, устанавливая для них такие глупые и мракобесные запреты, – считает представитель ювенальной юстиции Антверпена Марко Хаальберт.

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