Не макси и не в складку: что такое юбка в крестьянском стиле и с чем ее носить

Крестьянская юбка является одним из наиболее старейших предметов гардероба, который остается актуальным на протяжении длительного времени. Она также известна как цыганская юбка. Этот предмет гардероба отлично подойдет для тех, кому нравится комфорт и богемный стиль. Вот что такое крестьянский стиль, а также с чем носить юбку, чтобы выглядеть невероятно.

Что собой представляет юбка?

В конце 60-х – начале 70-х годов все больше женщин стали выбирать для себя достаточно эксцентричный стиль. Одним из таких стилей стал крестьянский образ. Этот образ подразумевает под собой переход к более простым вариантам нарядов. Крестьянские юбки являются одной из таких вещей. Они представляют собой длинные струящиеся юбки с ярусами и складками.

В таком наряде было очень легко двигаться, свободный покрой позволял крестьянкам легко работать на полях.

Сейчас этот образ переняли многие знаменитости. Они сочетают крестьянские юбки с простыми рубашками и туфлями или ботинками на каблуках.

Стильные и модные юбки

Сейчас можно найти в продаже множество различных вариантов такого наряда. Можно приобрести практичную и универсальную юбку, выполненную из хлопка и льна, для создания аутентичного образа.

С такими нарядами отлично смотрятся укороченные топы или варианты на шнуровке. Чтобы сделать образ более гламурным, стоит дополнить его такими аксессуарами, как украшения, очки и ремни.

Юбка миди

Изначально крестьянские юбки были длины макси. Однако когда она превратилась в модную тенденцию, то появились более укороченные варианты.

Есть множество различных моделей юбок миди, благодаря которым можно создать различный стиль, в зависимости от того, какой топ и аксессуары выберете. Для создания повседневного образа отлично подойдут простые однотонные футболки и массивные украшения.

Для более изысканного образа лучше всего подойдут блузки с высоким воротом и контрастные аксессуары. Ремень и обувь должны быть одного цвета.

Белая юбка

С момента своего появления крестьянские юбки в основном были выполнены в темных и землистых тонах. Все это по причине того, что крестьяне работали в полях и их одежда часто пачкалась.

Однако сейчас достаточно распространены белые юбки. Сочетать их лучше всего с однотонными топами и максимально простыми аксессуарами.

Плиссированная юбка с принтом

Крестьянская юбка с узором является модным и популярным вариантом. Смелые и яркие принты будут эффектно смотреться вместе с простыми топами и футболками. Эффектные узоры обязательно нужно уравновесить чем-то более простым.

Лучше всего будут смотреться повседневные футболки с рисунком. Они помогут добавить образу особую изюминку. Хорошо подойдут также базовые блузки.

Практически к любой крестьянской юбке с цветочным принтом хорошо подойдут простые кремовые или белые топы. Подчеркнуть образ поможет сумочка и украшения.

Также достаточно эффектно смотрится юбка, выполненная в стиле лоскутного шитья. Хорошо смотрится с ней белый укороченный топ. Это помогает сделать образ более сдержанным, но роскошным.

Другие принты включают в себя геометрические узоры. Лучше всего такая юбка смотрится вместе с простой футболкой с рисунком. Можно надеть вместе с такой юбкой кожаную куртку и кроссовки. Это поможет создать простой и расслабленный вид.