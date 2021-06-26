“Чешется нос – хорошо погуляете”: многие ошибаются, когда думают так (на самом деле, этот знак может предсказать неприятности)

Наверняка многие из нас слышали примету о том, что если чешется нос, то это к веселой вечеринке. Однако на самом деле существует немало других трактовок. Значение зависит и от того, когда именно, в какое время суток и в какой день недели зачесался нос, а также и от других нюансов, о которых вы и прочитаете в сегодняшней статье.

День недели

Если нос зачесался в первый день недели, то примета сулит трудности в общении с людьми. Могут возникнуть ссоры и размолвки на ровном месте.

Если нос стал чесаться во вторник, то можете готовиться к тому, что вскоре к вам нагрянут гости. Примета в среду трактуется как получение подарка, в четверг – романтическое свидание, встреча с давним знакомым, в пятницу – предстоящая веселая вечеринка с употреблением алкоголя.

Если нос зачесался в субботу, то это знак того, что вас ожидают неожиданные расходы, а если в воскресенье, то возможны ссоры и скандалы.

Время

Не только от дня недели, но также и от времени суток зависит значение приметы. Например, если нос зачесался в первой половине дня, то во второй ждите на пороге гостей. Их визит вас порадует.

Если нос зачесался после обеда, то вас ожидает денежное вознаграждение, а если вечером, то вскоре у вас появится возможность обрести финансовую независимость, поправить материальное положение.

Какая часть носа чешется

Если чешется левая ноздря, это сулит некоторые сложности с финансами. Еще одна трактовка: вы можете услышать новость о прибавлении в семействе от какого-то мужчины из своего окружения.

Если чешется правая ноздря, то это хорошая примета. Вас ждут удача и успех, улучшение материального положения. Кстати, если вы ожидаете прибавления в семействе, то скорее всего, у вас родится девочка.

Зачесался кончик носа? Можете не переживать, это хорошая примета. А вот ее трактовка зависит от дня недели. Если кончик носа зачесался в понедельник, то вскоре вы получите презент. Если во вторник или в среду – то вас ожидает приятное времяпровождение с друзьями. Возможно, вы отправитесь в кафе или в ресторан, где за обедом или ужином обсудите последние новости.

Если нос зачесался в четверг, то уже совсем скоро вы получите хорошие известия от близких. Возможно, даже узнаете о том, что находитесь в положении, если вы женщина. Если кончик носа зачесался в пятницу или в субботу, то это точно к деньгам. Возможно, начальство выдаст вам премию за хорошую работу или даже повысит в должности. Если кончик носа стал зудеть в воскресенье, то ожидайте приглашения на веселую вечеринку.

Иные трактовки

Если чешется не сам нос, а кожа вокруг него, то возможны серьезные проблемы со здоровьем. Хорошая новость заключается в том, что можно сразу нейтрализовать негативное влияние приметы. Для этого следует левой рукой почесать левую ладонь три раза, а потом правой рукой почесать правую ладонь тоже три раза.

Если весь нос уж очень сильно зудит, то это означает скорый крах намеченных планов. Чтобы нейтрализовать негативное влияние приметы, просто зажмите на несколько секунд кончик носа.

Ну а если вы не верите в приметы, то можете просто принять антигистаминные таблетки от аллергии.