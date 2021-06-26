 

Туристам, аннулировавшим туры в Крым, грозит административный арест

26.06.2021, 9:54, Разное
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С 1 июля россияне, отказавшиеся от забронированного тура в Крым, должны не только уплатить штраф в размере 50 процентов стоимости отдыха, но и провести несколько дней в спецприёмнике.

Массовая отмена поездок в Крым вызвана открытием авиасообщения с Турцией и произошедшим в Ялтинском районе наводнением. По мнению туроператоров, сезон на полуострове может быть сорван, а местная индустрия гостеприимства понесёт гигантские убытки. Правительство нашло способ предотвратить бегство туристов из Крыма.

– Штрафы за аннуляцию туров в Крым уже введены. Но это «беглецов» не остановило. Отмены продолжаются. Поэтому мы согласовали с Верховным судом более действенную меру. Отменив, например, 14-дневный тур в Ялту, турист обязан отбыть 14 суток ареста по месту жительства, – заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Административный арест за «бегство из Крыма» не потребует решения суда. Информация о лицах, подлежащих аресту, поступит в полицию от туроператоров и автоматизированных систем бронирования. Адрес спецприёмника и дату явки для отбывания ареста турист получит по СМС. Явиться в ИВС необходимо с сертификатом о вакцинации от Ковид-19 или «свежим» ПЦР-тестом. Детей «беглецов» будут помещать в приёмники-распределители для несовершеннолетних правонарушителей. Полиция предрекает переполнение спецприёмников и очереди на отбывание наказания. Предполагается, что потребуется не менее года, чтобы все туристы отбыли свой арест.

Туроператоры Краснодарского края уже обратились в Ростуризм с просьбой распространить практику наказания за аннуляцию туров и на кубанские курорты тоже.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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