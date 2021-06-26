– Ну кто так стреляет?! – Юрий Лоза прокомментировал инцидент с британским эсминцем в Черном море

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал действия российских пограничников в ходе военно-морского происшествия с кораблем Великобритании «Дефендер».

По мнению музыканта, российские военные продемонстрировали высшую степень непрофессионализма при защите границ России.

– Посмотрел я это видео с кораблями из интернета. Наши ни разу по британцам не попали. Они вообще ничего по сути не сделали! Катера стреляли, самолет бомбы бросал. И все мимо, вашу мать! Я не знаю, как можно было промахнуться. У британцев не какой-нибудь вшивенький плот был, а самый настоящий, огроменный эсминец. Теперь я понимаю, почему наши пропагандисты любят повторять, что мы присоединили Крым без единого выстрела. Просто никуда не попали, — заявил певец.

Лоза добавил, что сегодня вооруженные силы России заметно уступают советской армии в качестве подготовки военных кадров. Солдаты занимаются строительством дач для генералов, вместо изучения военного ремесла, считает певец. Музыкант отметил, что во время срочной службы в советской армии он из пистолета с легкостью выбивал копейку со 100 метров.

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