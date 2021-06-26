Вынести мусор, убрать вещи: как привить детям навыки самостоятельности

Ответственность и самостоятельность – это социальные навыки, не дающиеся людям от рождения. Задача родителей воспитать их в ребенке, чтобы подготовить его ко взрослой жизни.

Раньше детей в крестьянских семьях привлекали к труду с самого раннего возраста. Зачастую они оставались без присмотра взрослых, пасли скот, ухаживали за ним. Девочки умели прясть, стряпать, присматривали за младшими сестрами и братьями. Сегодня мы наблюдаем совсем другую картину – родители не могут добиться от своих отпрысков выполнения элементарных вещей, например, убрать в комнате, самостоятельно сделать уроки. Как исправить эту ситуацию?

Не бойтесь доверять детям домашнюю работу

Педагоги считают необходимым переложение части несложных обязанностей с пап и мам на подрастающих дочек и сыновей и привитие им чувства ответственности. Для начала следует определить, что ребенку сделать по силам. Например, вполне можно доверить дошкольнику и младшему школьнику:

вынести мусор;убрать свои вещи;поддерживать порядок в своей комнате;вымыть посуду;рассортировать вещи для стирки (включить машинку, выгрузить белье, повесить его на сушку);собрать рюкзак в школу, сумку – на кружок.

Хорошей идеей будет написать список обязанностей вашего отпрыска и прикрепить его на видном месте. Можно также представить домашние дела в виде рисунков, картинок или фотографий. Ведь игровой элемент в воспитании очень важен.

Как приучить к ответственности

Специалисты дают на этот счет следующие рекомендации:

Нужно привлекать детей к домашним делам, которые им по силам, на постоянной основе, чтобы у них это вошло в привычку. Даже малышей нужно приучать к этому – например, помочь маме выгрузить из сумки покупки.Задействуйте ребенка при решении семейных вопросов – куда поехать отдыхать, в какой цвет выкрасить стены. Так у него вырабатывается самостоятельность и уверенность в себе.Помогайте сыну или дочке, если им трудно. Например, если они хотят поработать на каникулах, поищите вместе с ними вакансии, подготовьтесь вместе к собеседованию.Не делайте за своего отпрыска то, что он может сделать сам. В два года малыш способен сложить в мешок свои игрушки, в три года – разложить их по контейнерам с маркировкой. Школьник сам может справиться с домашним заданием, разогреть обед, вскипятить чайник. В десять лет можно отправить мальчика или девочку в близлежащий магазин за хлебом, попросить вымыть посуду, вытереть пыль.Иногда полезно ставить ребенка в ситуацию, где у него нет варианта избежать ответственности. Задерживаясь на работе, поручите ему покормить кота, ведь нельзя оставлять животное голодным и злым.Объясните детям, что ответственность присуща взрослому человеку, но при этом появляется и больше возможностей – гулять без сопровождения старших, иметь личный телефон, самостоятельно выбирать одежду в магазине.

Далее – о том, как не перегибать палку в приучении ребенка к самостоятельности.

Чего делать не нужно

Не следует проявлять излишнее усердие, стремясь воспитать в ребенке чувство ответственности. Не заставляйте его насильно делать то, что доставляет ему большой дискомфорт. Если он терпеть не может выносить мусор, вытирать пыль, поручите ему выгуливать собаку, поливать цветы, если ему это по душе. Ведь навязать что-либо насильно, это не выход. Ответственность и самостоятельность нужно взращивать в сотрудничестве с маленьким человеком.

Если ребенок сопротивляется

Есть вещи, которые дети должны приучаться делать без помощи родителей. Например, самостоятельно выполнять домашнее задание. Если ребенок тянет до последнего и не садится за уроки без папы или мамы, дайте ему возможность столкнуться с результатами его безответственности.

Пусть он получит одну-другую двойку. А вы продолжайте гнуть свою линию, отказываясь брать ответственность на себя. Вместо оказания помощи, обрисуйте своему чаду мрачные перспективы невыполнения заданий. Расскажите, что с двойками за четверть и за год, можно оказаться на обочине жизни, не поступив в будущем в колледж или в вуз и не получив желаемую профессию.