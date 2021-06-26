Безопасность для кончиков и другие причины раскошелиться на расческу из щетины кабана

Вы ищете прочную и полезную щетку для волос? Тогда мы рекомендуем приобрести расческу из щетины кабана. Мы расскажем, почему эта покупка стоит того.

Чем хороша щетина кабана? Она от природы чрезвычайно прочная и долговечная. Она идеальна, потому что способствует кровообращению в коже головы и даже препятствует выпадению волос во время менопаузы. Расчески со щетиной дикого кабана также идеально подходят для распутывания непослушных и тонких прядей. Кроме того, некоторые из них особенно хороши для предотвращения ломкости локонов и секущихся кончиков, поскольку они бережно расчесывают и распределяют естественный кожный жир.

Такая расческа состоит из щетки и ручки. Форма и жесткость могут варьироваться в зависимости от желаемого эффекта.

Щетина

Как следует из названия, отдельные щетинки сделаны из настоящей шерсти кабана. При этом круглая щетка всегда прочнее универсальной.

Рукоять

Такая щетка обычно изготавливается из дерева, такого как бамбук, олива, бук или палисандр, поэтому является настоящим натуральным продуктом. Особенно популярны вогнутые изделия, так как их можно держать в руке, они идеально адаптируются к форме головы. Щетки со щетиной кабана также подходят для сушки феном, так как они лучше захватывают верхнюю часть волоса и таким образом придают больший объем.

Как может помочь такая расческа волосам?

Как настоящий натуральный продукт, щетина кабана имеет ряд преимуществ, о которых мы хотели бы вам подробно рассказать:

Защищает длину ваших волос. Щетки из щетины дикого кабана прочные и чрезвычайно устойчивые, но они не разрушают структуру локонов при расчесывании и предотвращают сечение.Придает блеск. По структуре щетина кабана похожа на локон. Она распределяет жир по голове, что защищает пряди от пересушивания и ломкости.Позволяет коже головы дышать и предотвращает зуд.

Другие преимущества

Натуральная щетка со щетиной кабана дает вам следующие преимущества:

Нежно массирует кожу головы, не повреждая ее, и в то же время стимулирует кровообращение. Новые волосяные фолликулы пробуждаются. Если вы хотите естественным образом простимулировать рост волос, вам поможет хорошая расческа из щетины этого животного.Она является экологически чистой, потому что состоит из полностью натуральных компонентов и не содержит каких-либо пластиковых добавок.Щетки из кабана – это приобретение на долгое время, вы будете пользоваться ею в ​​течение нескольких лет.

О чем следует помнить при покупке щетки

Не стоит покупать расческу из смешанной щетины. Признаком настоящей щетины является то, что волоски у нее разной длины.

Веганские щетки

Если вы ведете веганский образ жизни, расческа для волос из шерсти кабана – неподходящий продукт для вас. Вам придется прибегнуть к другим альтернативам.

В этом случае вы можете попробовать веганские расчески, которые по форме напоминают щетку из щетины кабана, но не содержат компонентов животного происхождения. Они состоят из мягко обработанных синтетических щетинок, а ручка сделана из биопластика.

Таким образом, все мы хотим, чтобы наши волосы оставались здоровыми и сияющими. Обязательным условием этого является, помимо правильного ухода, использование одной или нескольких хороших щеток. Расческа из щетины кабана обладает особыми свойствами, она бережно ухаживает за вашими волосами.